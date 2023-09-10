https://ria.ru/20230910/zerno-1895331001.html

Лавров: усилия Гутерреша по зерну обречены, если Запад будет только обещать

Лавров: усилия Гутерреша по зерну обречены, если Запад будет только обещать - РИА Новости, 10.09.2023

Лавров: усилия Гутерреша по зерну обречены, если Запад будет только обещать

Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерреша по возобновлению зерновой сделки, но они обречены, если Запад будет только обещать делать нужные шаги, заявил... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:06

2023-09-10T14:06

2023-09-10T17:13

в мире

россия

антониу гутерреш

оон

сергей лавров

зерновая сделка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерреша по возобновлению зерновой сделки, но они обречены, если Запад будет только обещать делать нужные шаги, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам саммита G20 в Нью-Дели."Мы ценим усилия, которые Антониу Гутерреш предпринимает… Но эти усилия обречены, когда Запад только обещает. И это вынудило заместителя официального представителя генерального секретаря, господина (Фархана. — Прим. ред.) Хака признать, что секретариат в своих стараниях не нарушает режим санкций, незаконно введенных против России", — указал дипломат.По его словам, все старания Гутерреша были направлены на снятие ограничений на пути экспорта удобрений и продовольствия из России.Он также затронул тему возможного переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Лавров назвал предложенную Западом схему нереалистичной, поскольку она предполагает переподключение филиала РСХБ в Люксембурге, который не имеет лицензии на банковские операции и будет закрываться.Ранее Генсек ООН направлял Лаврову письмо с предложением по возобновлению зерновой сделки, в котором, как предполагается, "подводился итог предыдущим идеям ООН".В Кремле, в свою очередь, высоко оценили роль Гутерреша в заключении договоренностей и усилия, которые он прикладывал, чтобы убедить страны Европы выполнять взятые обязательства.В июле прошлого года Россия, Украина, Турция и ООН договорились, что Москва гарантирует Киеву безопасный экспорт продовольствия через Черное море. В свою очередь, ООН обеспечит бесперебойность российских поставок сельскохозяйственных товаров и удобрений.Через год, 18 июля, ее действие прекратилось. Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия всемирной организации, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент не раз указывал, что большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель соглашения — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

https://ria.ru/20230909/zerno-1895165568.html

https://ria.ru/20230722/zernovaya_sdelka-1884259914.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, антониу гутерреш, оон, сергей лавров, зерновая сделка