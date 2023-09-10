https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html

Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео

Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео - РИА Новости, 10.09.2023

Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео

Телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко, снятые на камеры наблюдения. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T06:17

2023-09-10T06:17

2023-09-10T14:11

в мире

марокко

марракеш

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко, снятые на камеры наблюдения.На первом видео запечатлен один из переулков города Марракеш. На кадрах видно, что после начала толчков люди не могут понять, что происходит, далее они начинают разбегаться в разные стороны. При этом на камеру попало частичное обрушение одного из зданий, под обломки которого едва не попадают убегающие.В другом ролике показано происходящее в одном из ресторанов, сидящие за столами люди после первых толчков начинают в панике выбегать из заведения.Как ранее сообщила газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства, число погибших в результате произошедшего в ночь на субботу землетрясения превысило две тысячи человек, еще свыше двух тысяч пострадали. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет.

https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html

марокко

марракеш

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в мире, марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)