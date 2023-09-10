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Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео - РИА Новости, 10.09.2023
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06:17 10.09.2023 (обновлено: 14:11 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zemletryasenie-1895267728.html
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео - РИА Новости, 10.09.2023
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео
Телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко, снятые на камеры наблюдения. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T06:17
2023-09-10T14:11
в мире
марокко
марракеш
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко, снятые на камеры наблюдения.На первом видео запечатлен один из переулков города Марракеш. На кадрах видно, что после начала толчков люди не могут понять, что происходит, далее они начинают разбегаться в разные стороны. При этом на камеру попало частичное обрушение одного из зданий, под обломки которого едва не попадают убегающие.В другом ролике показано происходящее в одном из ресторанов, сидящие за столами люди после первых толчков начинают в панике выбегать из заведения.Как ранее сообщила газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства, число погибших в результате произошедшего в ночь на субботу землетрясения превысило две тысячи человек, еще свыше двух тысяч пострадали. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет.
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в мире, марокко, марракеш, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Марокко, Марракеш, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Момент начала разрушительного землетрясения в Марокко попал на видео

Телеканал NBC опубликовал видео момента начала землетрясения в Марокко

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Телеканал NBC опубликовал кадры начала землетрясения в Марокко, снятые на камеры наблюдения.
На первом видео запечатлен один из переулков города Марракеш. На кадрах видно, что после начала толчков люди не могут понять, что происходит, далее они начинают разбегаться в разные стороны. При этом на камеру попало частичное обрушение одного из зданий, под обломки которого едва не попадают убегающие.
В другом ролике показано происходящее в одном из ресторанов, сидящие за столами люди после первых толчков начинают в панике выбегать из заведения.
Как ранее сообщила газета Hespress со ссылкой на данные МВД королевства, число погибших в результате произошедшего в ночь на субботу землетрясения превысило две тысячи человек, еще свыше двух тысяч пострадали. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша.
Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние сто лет.
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