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Еврокомиссия заявила о праве стран ЕС запрещать россиянам ввоз личных авто - РИА Новости, 10.09.2023
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19:05 10.09.2023 (обновлено: 20:51 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/zapret-1895384874.html
Еврокомиссия заявила о праве стран ЕС запрещать россиянам ввоз личных авто
Еврокомиссия заявила о праве стран ЕС запрещать россиянам ввоз личных авто - РИА Новости, 10.09.2023
Еврокомиссия заявила о праве стран ЕС запрещать россиянам ввоз личных авто
Страны Евросоюза могут самостоятельно принимать решение, как именно интерпретировать санкции в отношении зарегистрированных в России автомобилей, заявила... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:05
2023-09-10T20:51
россия
германия
москва
евросоюз
еврокомиссия
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза могут самостоятельно принимать решение, как именно интерпретировать санкции в отношении зарегистрированных в России автомобилей, заявила Еврокомиссия в пояснении газете РБК."Санкции исполняют государства — члены ЕС. Таким образом, каждый отдельный национальный орган должен (по-своему) обеспечивать соблюдение санкций", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, также вводится запрет на приобретение, импорт или передачу в Евросоюз товаров, произведенных или привезенных из России, если они указаны в санкционном списке номер XXI.Ранее в воскресенье Еврокомиссия подтвердила, что в страны ЕС нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи.В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками машин с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". При этом представитель Минфина ФРГ не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста авто добиваться справедливости судебным путем.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей у россиян правовым произволом и заверила, что Москва не оставит действия Берлина без ответа.Жесткие ограничения в отношении российских граждан действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. Владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.Кроме того, финские власти уже конфисковали у граждан России, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
https://ria.ru/20230903/sanktsii-1893892854.html
https://ria.ru/20230826/ekonomika-1892453567.html
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россия, германия, москва, евросоюз, еврокомиссия, рбк (медиагруппа)
Россия, Германия, Москва, Евросоюз, Еврокомиссия, РБК (медиагруппа)
Еврокомиссия заявила о праве стран ЕС запрещать россиянам ввоз личных авто

Еврокомиссия: въезд россиян в ЕС на личном автомобиле попадает под санкции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Страны Евросоюза могут самостоятельно принимать решение, как именно интерпретировать санкции в отношении зарегистрированных в России автомобилей, заявила Еврокомиссия в пояснении газете РБК.
"Санкции исполняют государства — члены ЕС. Таким образом, каждый отдельный национальный орган должен (по-своему) обеспечивать соблюдение санкций", — говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, также вводится запрет на приобретение, импорт или передачу в Евросоюз товаров, произведенных или привезенных из России, если они указаны в санкционном списке номер XXI.
Ранее в воскресенье Еврокомиссия подтвердила, что в страны ЕС нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи.
В последнее время в Германии участились случаи конфискации таможенниками машин с российскими номерами. Их владельцев обвиняют в нарушении закона страны "О внешней торговле" и регламента Европейского Совета, запрещающего провозить товары, которые могут принести "значительную выгоду России и повлиять на дестабилизацию Украины". При этом представитель Минфина ФРГ не смог объяснить, как частное передвижение может подлежать этому регламенту, и порекомендовал в случае незаконного ареста авто добиваться справедливости судебным путем.
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Жесткие ограничения в отношении российских граждан действуют и в Финляндии. Так, бизнесменам разрешается въезжать, но транзит в другие страны им запрещен. Владельцы недвижимости должны доказывать пограничнику, что их присутствие необходимо, например, для ремонта объекта. При этом финский полковник Янне Мякитало утверждал, что недвижимость россиян представляет угрозу для национальной безопасности, поскольку на ее территории могут быть созданы схроны с оружием, включая противотанковые и зенитные ракеты.
Кроме того, финские власти уже конфисковали у граждан России, находящихся под санкциями, имущество на сумму около 189 миллионов евро.
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