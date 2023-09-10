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Явка на выборах депутатов в Архангельской области превысила 22 процента

Явка на выборах депутатов в Архангельской области превысила 22 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах депутатов в Архангельской области превысила 22 процента

Явка на выборах депутатов Архангельского областного собрания депутатов на 18.00 мск третьего дня голосования составила 22,43%, с помощью дистанционного... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:12

2023-09-10T19:12

2023-09-10T19:12

политика

архангельская область

единый день голосования в россии — 2023

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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского областного собрания депутатов на 18.00 мск третьего дня голосования составила 22,43%, с помощью дистанционного голосования (ДЭГ) в выборах приняли участие 90% от общего числа заявившихся, сообщили в региональном избиркоме. "В Архангельской области явка на 18.00 на УИКи составила 188 662 человека (22,43%), на ДЭГ на 18.30 – 44 598 человек (90% от общего количества участников ДЭГ)", - сообщили в избиркоме. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 23,14%. Пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, не было дистанционного голосования, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней.

архангельская область

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политика, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023