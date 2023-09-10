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Явка на довыборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии превысила 62 процента

Явка на довыборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии превысила 62 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на довыборах в Госдуму в Карачаево-Черкесии превысила 62 процента

Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Карачаево-Черкесской республике на 15.00 воскресенья превысила 62%, сообщила председатель избирательной комиссии региона... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:54

2023-09-10T16:54

2023-09-10T16:54

политика

россия

красноярский край

липецкая область

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Явка на довыборах в депутаты Госдумы в Карачаево-Черкесской республике на 15.00 воскресенья превысила 62%, сообщила председатель избирательной комиссии региона Лариса Абазалиева. "Явка на 15.00 составляет 62,61%. Это 186 809 человек", - сказала Абазалиева во время включения на брифинге ЦИК. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам: №19 (Крым), №56 (Дивногорский, Красноярский край), №16 (Карачаево-Черкесия) и №114 (Липецкая область). Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

красноярский край

липецкая область

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политика, россия, красноярский край, липецкая область, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023