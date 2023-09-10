Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала
Дмитрий Артюхов принес присягу и вступил в должность губернатора Ямала
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность.
Сегодня депутаты окружного заксобрания в ходе тайного голосования переизбрали Артюхова на второй срок.
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"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямало-Ненецкого автономного округа", — сказал глава региона во время церемонии инаугурации.
Знак губернатора ему вручил спикер заксобрания Сергей Ямкин.
Вице-премьер Александр Новак, выступая на церемонии, отметил, что переизбрание Артюхова показывает доверие жителей, которые знают его как ответственного руководителя, болеющего за развитие региона и улучшение качества жизни каждого человека.
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"Ямал — это геостратегический регион нашей страны. Ямал — это сила, мощь, большая семья северян. Я знаю не понаслышке, что такое Север. Уверен, что здесь люди доверяют только самым ответственным, самым лучшим людям, которые могут руководить регионом, которым они могут доверить свое развитие", — сказал он.
В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.