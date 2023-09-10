https://ria.ru/20230910/yamal-1895315580.html

Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала

Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала - РИА Новости, 10.09.2023

Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала

Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:00

2023-09-10T13:00

2023-09-10T13:20

политика

ямал

дмитрий артюхов

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_7d96ca3f455137735e4e99ff7d5a425f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность. Сегодня депутаты окружного заксобрания в ходе тайного голосования переизбрали Артюхова на второй срок. "Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямало-Ненецкого автономного округа", — сказал глава региона во время церемонии инаугурации.Знак губернатора ему вручил спикер заксобрания Сергей Ямкин. Вице-премьер Александр Новак, выступая на церемонии, отметил, что переизбрание Артюхова показывает доверие жителей, которые знают его как ответственного руководителя, болеющего за развитие региона и улучшение качества жизни каждого человека. "Ямал — это геостратегический регион нашей страны. Ямал — это сила, мощь, большая семья северян. Я знаю не понаслышке, что такое Север. Уверен, что здесь люди доверяют только самым ответственным, самым лучшим людям, которые могут руководить регионом, которым они могут доверить свое развитие", — сказал он.В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.

https://ria.ru/20230910/artyukhov-1894617554.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, ямал, дмитрий артюхов, единый день голосования в россии — 2023