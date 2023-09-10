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Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала - РИА Новости, 10.09.2023
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13:00 10.09.2023 (обновлено: 13:20 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/yamal-1895315580.html
Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала
Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала - РИА Новости, 10.09.2023
Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала
Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:00
2023-09-10T13:20
политика
ямал
дмитрий артюхов
единый день голосования в россии — 2023
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность. Сегодня депутаты окружного заксобрания в ходе тайного голосования переизбрали Артюхова на второй срок. &quot;Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямало-Ненецкого автономного округа&quot;, — сказал глава региона во время церемонии инаугурации.Знак губернатора ему вручил спикер заксобрания Сергей Ямкин. Вице-премьер Александр Новак, выступая на церемонии, отметил, что переизбрание Артюхова показывает доверие жителей, которые знают его как ответственного руководителя, болеющего за развитие региона и улучшение качества жизни каждого человека. &quot;Ямал — это геостратегический регион нашей страны. Ямал — это сила, мощь, большая семья северян. Я знаю не понаслышке, что такое Север. Уверен, что здесь люди доверяют только самым ответственным, самым лучшим людям, которые могут руководить регионом, которым они могут доверить свое развитие&quot;, — сказал он.В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.
https://ria.ru/20230910/artyukhov-1894617554.html
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политика, ямал, дмитрий артюхов, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Ямал, Дмитрий Артюхов, Единый день голосования в России — 2023
Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала

Дмитрий Артюхов принес присягу и вступил в должность губернатора Ямала

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, избранный губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа, принес присягу и официально вступил в должность.
Сегодня депутаты окружного заксобрания в ходе тайного голосования переизбрали Артюхова на второй срок.
«

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и устав — основной закон Ямало-Ненецкого автономного округа, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности во имя процветания Ямало-Ненецкого автономного округа", — сказал глава региона во время церемонии инаугурации.

Знак губернатора ему вручил спикер заксобрания Сергей Ямкин.
Вице-премьер Александр Новак, выступая на церемонии, отметил, что переизбрание Артюхова показывает доверие жителей, которые знают его как ответственного руководителя, болеющего за развитие региона и улучшение качества жизни каждого человека.
«

"Ямал — это геостратегический регион нашей страны. Ямал — это сила, мощь, большая семья северян. Я знаю не понаслышке, что такое Север. Уверен, что здесь люди доверяют только самым ответственным, самым лучшим людям, которые могут руководить регионом, которым они могут доверить свое развитие", — сказал он.

В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Биография Дмитрия Артюхова
11:50
 
ПолитикаЯмалДмитрий АртюховЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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