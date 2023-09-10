https://ria.ru/20230910/yamal-1895289714.html

Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок

Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок - РИА Новости, 10.09.2023

Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок, следует из итогов тайного... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:30

2023-09-10T09:30

2023-09-10T10:39

политика

дмитрий артюхов

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152885/06/1528850644_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_d985482e6c9fe512a5b88293c1111de5.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок, следует из итогов тайного голосования."Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов", — сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.Таким образом, Артюхов считается избранным губернатором, добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин.На пост главы Ямала претендовали три кандидата: помимо Артюхова, президент Владимир Путин внес на рассмотрение окружного парламента кандидатуры депутатов Александра Голубенко и Максима Лазарева. Перед началом голосования каждый из них представил свою программу присутствующим. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что заксобранию предстоит сделать важный выбор.В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.

https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)