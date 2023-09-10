Рейтинг@Mail.ru
Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 10.09.2023 (обновлено: 10:39 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/yamal-1895289714.html
Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок
Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок - РИА Новости, 10.09.2023
Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок
Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок, следует из итогов тайного... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:30
2023-09-10T10:39
политика
дмитрий артюхов
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152885/06/1528850644_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_d985482e6c9fe512a5b88293c1111de5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок, следует из итогов тайного голосования."Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов", — сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.Таким образом, Артюхов считается избранным губернатором, добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин.На пост главы Ямала претендовали три кандидата: помимо Артюхова, президент Владимир Путин внес на рассмотрение окружного парламента кандидатуры депутатов Александра Голубенко и Максима Лазарева. Перед началом голосования каждый из них представил свою программу присутствующим. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что заксобранию предстоит сделать важный выбор.В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152885/06/1528850644_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_84055896f9b7f15a9f32b0929559e53c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий артюхов, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Политика, Дмитрий Артюхов, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок

Дмитрия Артюхова переизбрали на пост губернатора ЯНАО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок, следует из итогов тайного голосования.
«
"Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов", — сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.
Таким образом, Артюхов считается избранным губернатором, добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин.
На пост главы Ямала претендовали три кандидата: помимо Артюхова, президент Владимир Путин внес на рассмотрение окружного парламента кандидатуры депутатов Александра Голубенко и Максима Лазарева. Перед началом голосования каждый из них представил свою программу присутствующим. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что заксобранию предстоит сделать важный выбор.
В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
01:45
 
ПолитикаДмитрий АртюховЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала