Дмитрия Артюхова избрали губернатором Ямала на второй срок
Дмитрия Артюхова переизбрали на пост губернатора ЯНАО
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа переизбрали губернатора Дмитрия Артюхова на второй срок, следует из итогов тайного голосования.
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"Был изготовлен 21 бюллетень. За Артюхова Дмитрия Андреевича — 17 голосов", — сказал председатель счетной комиссии Игорь Герелишин.
Таким образом, Артюхов считается избранным губернатором, добавил председатель заксобрания Сергей Ямкин.
На пост главы Ямала претендовали три кандидата: помимо Артюхова, президент Владимир Путин внес на рассмотрение окружного парламента кандидатуры депутатов Александра Голубенко и Максима Лазарева. Перед началом голосования каждый из них представил свою программу присутствующим. Полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что заксобранию предстоит сделать важный выбор.
В первый раз Артюхова избрали губернатором Ямала в 2018 году, когда ему было 30 лет. Тогда он стал самым молодым главой региона в России. До этого он с 2010 года работал в аппарате главы региона, а в 2016 году занял должность его заместителя и курировал вопросы развития экономики и инвестиционного потенциала.