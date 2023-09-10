https://ria.ru/20230910/vybory-1895417102.html

Любой отданный на выборах в ДНР голос был за Россию, заявил Пушилин

Любой отданный на выборах в ДНР голос был за Россию, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.09.2023

Любой отданный на выборах в ДНР голос был за Россию, заявил Пушилин

Впервые в Донецкой Народной Республики в конкурентной борьбе прошли выборы, заявил глава региона Денис Пушилин, отметив, что любой отданных на них голос – за... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T23:03

2023-09-10T23:03

2023-09-10T23:03

россия

донецкая народная республика

индонезия

денис пушилин

госдума рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Впервые в Донецкой Народной Республики в конкурентной борьбе прошли выборы, заявил глава региона Денис Пушилин, отметив, что любой отданных на них голос – за Россию. "Мы впервые в такой конкурентной борьбе выбирали наших представителей, депутатов разного уровня. Пять политических партий, освещение в СМИ… Для нас не столь важно, за кого отдают жители свои голоса, любой голос - это голос за Россию", - сказал Пушилин во время брифинга с ЦИК РФ. Он отметил, что за ходом выборов наблюдали члены Общественной палаты и политических партий, представители Индонезии, Сербии, Португалии, США. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы прошли и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

донецкая народная республика

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, индонезия, денис пушилин, госдума рф