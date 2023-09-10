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Губернатор Нижегородской области Никитин предварительно лидирует на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
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22:56 10.09.2023 (обновлено: 23:05 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895416766.html
Губернатор Нижегородской области Никитин предварительно лидирует на выборах
Губернатор Нижегородской области Никитин предварительно лидирует на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Губернатор Нижегородской области Никитин предварительно лидирует на выборах
Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 84,48% голосов на выборах главы региона после обработки 50% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:56
2023-09-10T23:05
политика
нижегородская область
глеб никитин
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 84,48% голосов на выборах главы региона после обработки 50% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома."Обработано протоколов - 50,11%. Никитин Г. С. ("Единая Россия") - 84,48%, Егоров В. И. (КПРФ) - 9,02%, Атмахов В. О. (ЛДПР) - 2,59%, Быков А. В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,82%, Померанцев И. В. ("Гражданская сила") - 1,36%", - приводятся данные на официальном табло облизбиркома.На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров - 16,63%, Быков - 3,26%. Явка составила 40,5%.
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политика, нижегородская область, глеб никитин, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Нижегородская область, Глеб Никитин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
Губернатор Нижегородской области Никитин предварительно лидирует на выборах

Никитин набрал 84,48% голосов на выборах главы Нижегородской области

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин набирает 84,48% голосов на выборах главы региона после обработки 50% протоколов, свидетельствуют предварительные данные на официальном табло облизбиркома.
"Обработано протоколов - 50,11%. Никитин Г. С. ("Единая Россия") - 84,48%, Егоров В. И. (КПРФ) - 9,02%, Атмахов В. О. (ЛДПР) - 2,59%, Быков А. В. ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 1,82%, Померанцев И. В. ("Гражданская сила") - 1,36%", - приводятся данные на официальном табло облизбиркома.
На выборах главы региона 9 сентября 2018 года Никитин набрал 67,75% голосов избирателей, Егоров - 16,63%, Быков - 3,26%. Явка составила 40,5%.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаНижегородская областьГлеб НикитинЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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