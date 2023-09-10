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Каждый пятый избиратель в Архангельской области проголосовал онлайн

Каждый пятый избиратель в Архангельской области проголосовал онлайн - РИА Новости, 10.09.2023

Каждый пятый избиратель в Архангельской области проголосовал онлайн

Каждый пятый избиратель в Архангельской области проголосовал дистанционно, сообщил председатель избиркома региона Андрей Контиевский. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:55

2023-09-10T22:55

2023-09-10T22:55

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

архангельская область

политика

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Каждый пятый избиратель в Архангельской области проголосовал дистанционно, сообщил председатель избиркома региона Андрей Контиевский. "Девяносто процентов из тех, кто записался на ДЭГ, приняли участие в голосовании. У нас каждый пятый избиратель проголосовал дистанционно", - сообщил Контиевский во время брифинга с ЦИК РФ. В Ненецком округе выбирают депутатов окружного собрания, а также Архангельского областного собрания, поскольку НАО является частью Архангельской области.

архангельская область

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единый день голосования в россии — 2023, цик рф, архангельская область, политика