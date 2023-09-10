https://ria.ru/20230910/vybory-1895415885.html

Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов

Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов

Сергей Собянин после подсчета 54,4% протоколов набирает 2 271 454 голоса, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 239 660 голосов, вице-спикер ГД Борис Чернышов -... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T22:44

2023-09-10T22:44

2023-09-10T23:06

политика

москва

сергей собянин

леонид зюганов

борис чернышов (депутат)

московская городская дума

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин после подсчета 54,4% протоколов набирает 2 271 454 голоса, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 239 660 голосов, вице-спикер ГД Борис Чернышов - 171 533 голоса, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. "Собянин С. С. общее - 2 271 454 голоса. Зюганов Л. А. - 239 660 голосов, Чернышов Б. А. - 171 533 голоса", - следует из данных на экранах в группе разбора. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков набрал 155 846 голосов, а первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в ГД Дмитрий Гусев - 106 205 голосов. По итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, Зюганов - 212 153 голоса, Чернышов - 159 313 голоса, Даванков - 136 573 голоса, а Гусев - 103 762 голоса.

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политика, москва, сергей собянин, леонид зюганов, борис чернышов (депутат), московская городская дума, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023