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Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов - РИА Новости, 10.09.2023
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22:44 10.09.2023 (обновлено: 23:06 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895415885.html
Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов
Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов
Сергей Собянин после подсчета 54,4% протоколов набирает 2 271 454 голоса, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 239 660 голосов, вице-спикер ГД Борис Чернышов -... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:44
2023-09-10T23:06
политика
москва
сергей собянин
леонид зюганов
борис чернышов (депутат)
московская городская дума
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин после подсчета 54,4% протоколов набирает 2 271 454 голоса, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 239 660 голосов, вице-спикер ГД Борис Чернышов - 171 533 голоса, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. "Собянин С. С. общее - 2 271 454 голоса. Зюганов Л. А. - 239 660 голосов, Чернышов Б. А. - 171 533 голоса", - следует из данных на экранах в группе разбора. Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков набрал 155 846 голосов, а первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в ГД Дмитрий Гусев - 106 205 голосов. По итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, Зюганов - 212 153 голоса, Чернышов - 159 313 голоса, Даванков - 136 573 голоса, а Гусев - 103 762 голоса.
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политика, москва, сергей собянин, леонид зюганов, борис чернышов (депутат), московская городская дума, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Борис Чернышов (депутат), Московская городская дума, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал 2,27 миллиона голосов

Собянин при подсчете 54,4 процента протоколов набрал более 2,27 миллиона голосов

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин после подсчета 54,4% протоколов набирает 2 271 454 голоса, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов - 239 660 голосов, вице-спикер ГД Борис Чернышов - 171 533 голоса, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.
"Собянин С. С. общее - 2 271 454 голоса. Зюганов Л. А. - 239 660 голосов, Чернышов Б. А. - 171 533 голоса", - следует из данных на экранах в группе разбора.
Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков набрал 155 846 голосов, а первый зампред руководителя фракции "Справедливая России - Патриоты - За правду" в ГД Дмитрий Гусев - 106 205 голосов.
По итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, Зюганов - 212 153 голоса, Чернышов - 159 313 голоса, Даванков - 136 573 голоса, а Гусев - 103 762 голоса.
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
Вчера, 01:30
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинЛеонид ЗюгановБорис Чернышов (депутат)Московская городская думаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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