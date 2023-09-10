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В ЛНР итоги голосования подведут в воскресенье из-за обстрелов
В ЛНР итоги голосования подведут в воскресенье из-за обстрелов - РИА Новости, 10.09.2023
В ЛНР итоги голосования подведут в воскресенье из-за обстрелов
Глава ЦИК России Элла Памфилова удовлетворила просьбу избиркома ЛНР, которая запросила разрешение провести заседание и подвести итоги голосования на выборах в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T22:19
2023-09-10T22:19
2023-09-10T23:08
специальная военная операция на украине
элла памфилова
луганская народная республика
цик рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова удовлетворила просьбу избиркома ЛНР, которая запросила разрешение провести заседание и подвести итоги голосования на выборах в регионе в воскресенье 10 сентября из-за военного положения. По видеосвязи с ЦИК избирком ЛНР запросил разрешения сейчас провести итоговое заседание и определить результаты по голосованию на выборах Луганского народного совета ЛНР из-за военного положения и постоянных угроз военных ударов. "Конечно, мы понимаем, у вас бесконечные прилеты, вчера только дважды эвакуировали комиссию, поэтому мы с коллегами по ЦИК предварительно это обсуждали и считаем, что конечно, мы себе это не простим, если не дай бог, что-то случиться... Открыто подводите итоги, раз все готово, пожалуйста", - сказал Памфилова в информцентре Центризбиркома.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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элла памфилова, луганская народная республика, цик рф, единый день голосования в россии — 2023
Специальная военная операция на Украине, Элла Памфилова, Луганская Народная Республика, ЦИК РФ, Единый день голосования в России — 2023
В ЛНР итоги голосования подведут в воскресенье из-за обстрелов
Памфилова разрешила подвести итоги выборов в ЛНР в воскресенье из-за обстрелов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова удовлетворила просьбу избиркома ЛНР, которая запросила разрешение провести заседание и подвести итоги голосования на выборах в регионе в воскресенье 10 сентября из-за военного положения.
По видеосвязи с ЦИК избирком ЛНР запросил разрешения сейчас провести итоговое заседание и определить результаты по голосованию на выборах Луганского народного совета ЛНР из-за военного положения и постоянных угроз военных ударов.
"Конечно, мы понимаем, у вас бесконечные прилеты, вчера только дважды эвакуировали комиссию, поэтому мы с коллегами по ЦИК предварительно это обсуждали и считаем, что конечно, мы себе это не простим, если не дай бог, что-то случиться... Открыто подводите итоги, раз все готово, пожалуйста", - сказал Памфилова в информцентре Центризбиркома.
Итоги выборов глав регионов России