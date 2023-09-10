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Орлов побеждает на выборах главы Приамурья с 82,45 процента голосов

Орлов побеждает на выборах главы Приамурья с 82,45 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Орлов побеждает на выборах главы Приамурья с 82,45 процента голосов

Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" побеждает на выборах главы региона с 82,45% голосов после обработки 99,02% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:58

2023-09-10T21:58

2023-09-10T22:09

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единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" побеждает на выборах главы региона с 82,45% голосов после обработки 99,02% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 7,86%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 3,59%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 2,26%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 2,05%.

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политика, архангельск, единая россия, лдпр, цик рф, единый день голосования в россии — 2023