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"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии
"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Калмыкии с 66,47% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 0,44%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:58
2023-09-10T21:58
2023-09-10T23:09
политика
единый день голосования в россии — 2023
республика калмыкия
единая россия
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кпрф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Калмыкии с 66,47% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 0,44% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,44% протоколов "Единая Россия" набирает 66,47% голосов избирателей, КПРФ - 16,62%, "Новые люди" - 6,95%."Справедливая Россия – За правду" набирает 3,32% голосов, у Партии роста и ЛДПР - меньше процента.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, республика калмыкия, единая россия, цик рф, кпрф
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Республика Калмыкия, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии
ЦИК: ЕР по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии с 66,47%