https://ria.ru/20230910/vybory-1895410817.html

"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии

"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" по предварительным данным лидирует на выборах в Калмыкии

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Калмыкии с 66,47% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 0,44%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:58

2023-09-10T21:58

2023-09-10T23:09

политика

единый день голосования в россии — 2023

республика калмыкия

единая россия

цик рф

кпрф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Народного хурала Калмыкии с 66,47% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 0,44% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,44% протоколов "Единая Россия" набирает 66,47% голосов избирателей, КПРФ - 16,62%, "Новые люди" - 6,95%."Справедливая Россия – За правду" набирает 3,32% голосов, у Партии роста и ЛДПР - меньше процента.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, единый день голосования в россии — 2023, республика калмыкия, единая россия, цик рф, кпрф