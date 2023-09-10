https://ria.ru/20230910/vybory-1895410516.html
Собянин по предварительным данным набрал 76,64 процента голосов
Собянин по предварительным данным набрал 76,64 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
Собянин по предварительным данным набрал 76,64 процента голосов
Сергей Собянин после подсчета 2,59% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах мэра столицы набирает 76,64% голосов, Леонид Зюганов - 7,75%,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:54
2023-09-10T21:54
2023-09-10T23:09
политика
сергей собянин
леонид зюганов
единый день голосования в россии — 2023
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сергей Собянин после подсчета 2,59% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах мэра столицы набирает 76,64% голосов, Леонид Зюганов - 7,75%, следует из данных ЦИК в информационном центре. "Предварительные итоги голосования. Протоколов УИК: 2,59%. Собянин Сергей Семёнович число голосов - 871, 76,74%. Зюганов Леонид Андреевич, число голосов - 88, 7,75%", - следует из данных на экранах. Кроме того, по предварительным данным, Борис Чернышов получил 54 голоса или 4,76%, Дмитрий Гусев - 42 голоса или 3,70%, Владислав Даванков - 38 голосов, 3,35%.По итогам расшифровки данных по онлайн-голосованию на выборах мэра Москвы Собянин набрал 2 053 954 голоса, Зюганов - 212 153 голоса, Чернышов — 159 313 голоса, Даванков — 136 573 голоса, а Гусев — 103 762 голоса.
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политика, сергей собянин, леонид зюганов, единый день голосования в россии — 2023, борис чернышов (депутат)
Политика, Сергей Собянин, Леонид Зюганов, Единый день голосования в России — 2023, Борис Чернышов (депутат)
Собянин по предварительным данным набрал 76,64 процента голосов
ЦИК: Собянин по предварительным данным набрал 76,64 процента голосов