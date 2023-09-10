https://ria.ru/20230910/vybory-1895410418.html

ЕР лидирует на выборах в Смоленскую областную думу с 59,84 процента голосов

ЕР лидирует на выборах в Смоленскую областную думу с 59,84 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Смоленскую областную думу с 59,84 процента голосов

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в смоленскую областную думу с 59,84% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 0,28%... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:54

2023-09-10T21:54

2023-09-10T22:06

политика

единая россия

смоленская областная дума

"голос"

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в смоленскую областную думу с 59,84% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 0,28% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, "Единая Россия" набирает 59,84% голосов, КПРФ – 10,44%,ЛДПР и "Коммунисты России" – по 6,83%, "Справедливая Россия – За правду" – 6,02%, "Партия пенсионеров" – 4,82%, РЭП "Зеленые" и "Новые люди" – по 1,20%.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, единая россия, смоленская областная дума, "голос"