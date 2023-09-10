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Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы

Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы

Более 30 тысяч хакерских атак было совершено на ресурсы дистанционного электронного голосование (ДЭГ) с начала выборов, несмотря на это Центризбирком с... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:48

2023-09-10T21:48

2023-09-10T23:09

единый день голосования в россии — 2023

москва

элла памфилова

госдума рф

россия

политика

технологии

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 тысяч хакерских атак было совершено на ресурсы дистанционного электронного голосование (ДЭГ) с начала выборов, несмотря на это Центризбирком с "оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Интерес к выборам (в России) все-таки большой, более 30 тысяч за эти дни атак выдержали наши ресурсы… Запас прочности большой. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.На выборах 2023 года применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе, дистанционное электронное голосование охватило пять часовых поясов.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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единый день голосования в россии — 2023, москва, элла памфилова, госдума рф, россия, политика, технологии, донецкая народная республика