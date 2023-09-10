Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы
Памфилова: ресурсы избирательной системы выдержали более 30 тысяч хакерских атак
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 тысяч хакерских атак было совершено на ресурсы дистанционного электронного голосование (ДЭГ) с начала выборов, несмотря на это Центризбирком с "оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Интерес к выборам (в России) все-таки большой, более 30 тысяч за эти дни атак выдержали наши ресурсы… Запас прочности большой. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
На выборах 2023 года применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе, дистанционное электронное голосование охватило пять часовых поясов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.