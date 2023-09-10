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Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023
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21:48 10.09.2023 (обновлено: 23:09 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895409867.html
Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы
Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023
Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы
Более 30 тысяч хакерских атак было совершено на ресурсы дистанционного электронного голосование (ДЭГ) с начала выборов, несмотря на это Центризбирком с... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:48
2023-09-10T23:09
единый день голосования в россии — 2023
москва
элла памфилова
госдума рф
россия
политика
технологии
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 тысяч хакерских атак было совершено на ресурсы дистанционного электронного голосование (ДЭГ) с начала выборов, несмотря на это Центризбирком с "оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Интерес к выборам (в России) все-таки большой, более 30 тысяч за эти дни атак выдержали наши ресурсы… Запас прочности большой. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.На выборах 2023 года применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе, дистанционное электронное голосование охватило пять часовых поясов.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, москва, элла памфилова, госдума рф, россия, политика, технологии, донецкая народная республика
Единый день голосования в России — 2023, Москва, Элла Памфилова, Госдума РФ, Россия, Политика, Технологии, Донецкая Народная Республика
Памфилова рассказала о хакерских атаках на ресурсы избирательной системы

Памфилова: ресурсы избирательной системы выдержали более 30 тысяч хакерских атак

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 30 тысяч хакерских атак было совершено на ресурсы дистанционного электронного голосование (ДЭГ) с начала выборов, несмотря на это Центризбирком с "оптимизмом и уверенностью смотрит в будущее", сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Интерес к выборам (в России) все-таки большой, более 30 тысяч за эти дни атак выдержали наши ресурсы… Запас прочности большой. Мы с оптимизмом и уверенностью смотрим в будущее", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.
На выборах 2023 года применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе, дистанционное электронное голосование охватило пять часовых поясов.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
Вчера, 01:01
 
Единый день голосования в России — 2023МоскваЭлла ПамфиловаГосдума РФРоссияПолитикаТехнологииДонецкая Народная Республика
 
 
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