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Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
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21:42 10.09.2023 (обновлено: 23:09 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895409370.html
Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах
Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о проведении голосования на выборах в новых российских регионах, заявил, что в эти дни "враг постоянно... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:42
2023-09-10T23:09
политика
россия
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
донбасс
дмитрий медведев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о проведении голосования на выборах в новых российских регионах, заявил, что в эти дни "враг постоянно нагнетал страсти", нанося прямые удары и оказывая психологическое давление."Хочу поблагодарить всех, кто пришел на новых территориях и отдал свой голос. Даже не только за "Единую Россию", хотя мы в этой партии состоим. За любую партию, потому что в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри одной страны", - сказал он, общаясь по видеосвязи с Донбассом."Знаете, голос каждого избирателя, он, безусловно, ценен, но, наверное, люди, которые живут на наших новых территориях, которые живут у вас на Донбассе, их голос для нашей партии имеет абсолютное значение. Это не просто мандат доверия, это не просто результат работы на хорошей основе, правильной, удачно составленной программе. Это в известном смысле, действительно, акт гражданского мужества", - сказал Медведев."Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти - это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется", - заявил Медведев.
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политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, донбасс, дмитрий медведев
Политика, Россия, Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, Донбасс, Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах

Медведев оценил значимость голосов на выборах в новых регионах РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах депутатов Народного совета и депутатов городского округа Луганска
Подсчет голосов на выборах депутатов Народного совета и депутатов городского округа Луганска - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Подсчет голосов на выборах депутатов Народного совета и депутатов городского округа Луганска
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о проведении голосования на выборах в новых российских регионах, заявил, что в эти дни "враг постоянно нагнетал страсти", нанося прямые удары и оказывая психологическое давление.
"Хочу поблагодарить всех, кто пришел на новых территориях и отдал свой голос. Даже не только за "Единую Россию", хотя мы в этой партии состоим. За любую партию, потому что в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри одной страны", - сказал он, общаясь по видеосвязи с Донбассом.
"Знаете, голос каждого избирателя, он, безусловно, ценен, но, наверное, люди, которые живут на наших новых территориях, которые живут у вас на Донбассе, их голос для нашей партии имеет абсолютное значение. Это не просто мандат доверия, это не просто результат работы на хорошей основе, правильной, удачно составленной программе. Это в известном смысле, действительно, акт гражданского мужества", - сказал Медведев.
"Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти - это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется", - заявил Медведев.
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ПолитикаРоссияЕдиный день голосования в России — 2023Единая РоссияДонбассДмитрий Медведев
 
 
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