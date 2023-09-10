https://ria.ru/20230910/vybory-1895409370.html

Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах

Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023

Медведев прокомментировал проведение выборов в новых регионах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о проведении голосования на выборах в новых российских регионах, заявил, что в эти дни "враг постоянно... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:42

2023-09-10T21:42

2023-09-10T23:09

политика

россия

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

донбасс

дмитрий медведев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, говоря о проведении голосования на выборах в новых российских регионах, заявил, что в эти дни "враг постоянно нагнетал страсти", нанося прямые удары и оказывая психологическое давление."Хочу поблагодарить всех, кто пришел на новых территориях и отдал свой голос. Даже не только за "Единую Россию", хотя мы в этой партии состоим. За любую партию, потому что в данном случае это еще один факт голосования за то, чтобы находиться внутри одной страны", - сказал он, общаясь по видеосвязи с Донбассом."Знаете, голос каждого избирателя, он, безусловно, ценен, но, наверное, люди, которые живут на наших новых территориях, которые живут у вас на Донбассе, их голос для нашей партии имеет абсолютное значение. Это не просто мандат доверия, это не просто результат работы на хорошей основе, правильной, удачно составленной программе. Это в известном смысле, действительно, акт гражданского мужества", - сказал Медведев."Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти - это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется", - заявил Медведев.

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политика, россия, единый день голосования в россии — 2023, единая россия, донбасс, дмитрий медведев