https://ria.ru/20230910/vybory-1895407708.html

ЕР побеждает на выборах в Народный совет ЛНР с 74,63% голосов

ЕР побеждает на выборах в Народный совет ЛНР с 74,63% голосов - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР побеждает на выборах в Народный совет ЛНР с 74,63% голосов

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет Луганской Народной Республики с 74,63% голосов избирателей после обработки 100% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:32

2023-09-10T21:32

2023-09-10T21:33

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Народный совет Луганской Народной Республики с 74,63% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре Центризбиркома России, "Единая Россия" набрала 74,63% голосов, ЛДПР - 9,87%, КПРФ - 7,50%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,56%, "Новые люди" - 1,46%.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единый день голосования в россии — 2023