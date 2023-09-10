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Медведев заявил, что ЕР удалось переломить ситуацию в Хабаровском крае

Медведев заявил, что ЕР удалось переломить ситуацию в Хабаровском крае - РИА Новости, 10.09.2023

Медведев заявил, что ЕР удалось переломить ситуацию в Хабаровском крае

"Единой России" удалось переломить печальную ранее для партии ситуацию в Хабаровском крае, это был большой коллективный труд, заявил замруководителя Совбеза... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:27

2023-09-10T21:27

2023-09-10T21:42

единый день голосования в россии — 2023

хабаровский край

россия

дмитрий медведев

единая россия

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Единой России" удалось переломить печальную ранее для партии ситуацию в Хабаровском крае, это был большой коллективный труд, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев."Я вас поздравляю с этим результатом, потому что все-таки то, что было некоторое время назад было для нашей партии печально и то, что удалось этот результат изменить это, в конечном счете, действительно, заслуга всех, кто этим занимался, это был большой коллективный труд", - сказал Медведев во время ВКС с региональными отделениями "Единой России" о предварительных итогах ЕДГ-2023.Медведев говоря о предварительных итогах ЕДГ-2023 в Якутии отметил, что "кредит доверия еще нужно будет отрабатывать"."Но тем не менее то, что удалось убедить граждан, живущих, в том числе, в Якутии в том, что программа Единой России и главы республики, который является секретарем организации партии Единая Россия в республике, является наиболее привлекательной и, по сути, это, действительно, очень важно, имею в виду предыдущие результаты и те проблемы, которые существовали", - сказал Медведев.

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единый день голосования в россии — 2023, хабаровский край, россия, дмитрий медведев, единая россия, воздушно-космические силы россии