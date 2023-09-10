https://ria.ru/20230910/vybory-1895406239.html
Замглавы ЦИК поблагодарил избирком Херсонской области за работу
Замглавы ЦИК поблагодарил избирком Херсонской области за работу - РИА Новости, 10.09.2023
Замглавы ЦИК поблагодарил избирком Херсонской области за работу
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев поблагодарил избирательную комиссию Херсонской области за героическую работу. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:23
2023-09-10T21:23
2023-09-10T23:11
россия
херсонская область
политика
донецкая народная республика
николай булаев
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев поблагодарил избирательную комиссию Херсонской области за героическую работу. "Я ещё раз хотел бы от имени Центральной избирательной комиссии поблагодарить избирательную комиссию (Херсонской области - ред.)... за героическую работу. Надеюсь, что мы сможем сказать спасибо и территориальным избирательным комиссиям... и участковым избирательным комиссиям", - сказал он на конференции в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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россия, херсонская область , политика, донецкая народная республика, николай булаев, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Россия, Херсонская область , Политика, Донецкая Народная Республика, Николай Булаев, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Замглавы ЦИК поблагодарил избирком Херсонской области за работу
Булаев поблагодарил избирком Херсонской области за героическую работу