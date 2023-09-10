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Явка на выборах главы Орловской области к 18:00 превысила 50 процентов
Явка на выборах главы Орловской области к 18:00 превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах главы Орловской области к 18:00 превысила 50 процентов
Явка на выборах губернатора Орловской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00, составила 52,88%, сообщили в региональном избиркоме. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T21:03
2023-09-10T21:03
2023-09-10T21:03
андрей клычков
орловская область
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
политика
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ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Орловской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00, составила 52,88%, сообщили в региональном избиркоме. "Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области на 18.00 часов 10 сентября составила: 52,88%", - сообщили в телеграм-канале избирательной комиссии Орловской области. На однодневных досрочных выборах губернатора Орловской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 57,77%. Выборы губернатора Орловской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 682 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Орловской области зарегистрированы 601 078 избирателей. За пост руководителя региона борются четыре кандидата: действующий глава Андрей Клычков, который выдвинут от КПРФ, Светлана Ковалева от партии "Новые люди", Владимир Стебаков от Российской экологической партии "Зелёные" и Владислав Числов от ЛДПР.
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андрей клычков, орловская область, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023, политика
Андрей Клычков, Орловская область, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Явка на выборах главы Орловской области к 18:00 превысила 50 процентов
Явка на выборах главы Орловской области к 18:00 составила 52,88%
ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Орловской области в итоговый день голосования, по данным на 18.00, составила 52,88%, сообщили в региональном избиркоме.
"Явка избирателей на выборах губернатора Орловской области на 18.00 часов 10 сентября составила: 52,88%", - сообщили в телеграм-канале избирательной комиссии Орловской области.
На однодневных досрочных выборах губернатора Орловской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 57,77%.
Выборы губернатора Орловской области проходят три дня, с 8 по 10 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 682 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля, в Орловской области зарегистрированы 601 078 избирателей.
За пост руководителя региона борются четыре кандидата: действующий глава Андрей Клычков
, который выдвинут от КПРФ
, Светлана Ковалева от партии "Новые люди", Владимир Стебаков от Российской экологической партии "Зелёные" и Владислав Числов от ЛДПР
.
Итоги выборов глав регионов России