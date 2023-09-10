https://ria.ru/20230910/vybory-1895401898.html

ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы

ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023

ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы

Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:43

2023-09-10T20:43

2023-09-10T20:50

политика

москва

мэр

единый день голосования в россии — 2023

россия

николай булаев

госдума рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."На выборах мэра (столицы - ред.) - рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра", - сказал он на конференции в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html

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политика, москва, мэр, единый день голосования в россии — 2023, россия, николай булаев, госдума рф, донецкая народная республика