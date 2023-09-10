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ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
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20:43 10.09.2023 (обновлено: 20:50 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895401898.html
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы
Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:43
2023-09-10T20:50
политика
москва
мэр
единый день голосования в россии — 2023
россия
николай булаев
госдума рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."На выборах мэра (столицы - ред.) - рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра", - сказал он на конференции в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, москва, мэр, единый день голосования в россии — 2023, россия, николай булаев, госдума рф, донецкая народная республика
Политика, Москва, МЭР, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Николай Булаев, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы

Замглавы ЦИК Булаев заявил о рекордной явке на выборах мэра Москвы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
"На выборах мэра (столицы - ред.) - рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра", - сказал он на конференции в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов мэра Москвы
Вчера, 01:30
 
ПолитикаМоскваМЭРЕдиный день голосования в России — 2023РоссияНиколай БулаевГосдума РФДонецкая Народная Республика
 
 
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