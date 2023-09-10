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ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы
Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:43
2023-09-10T20:43
2023-09-10T20:50
политика
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николай булаев
госдума рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Выборы мэра Москвы прошли с рекордной явкой, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев."На выборах мэра (столицы - ред.) - рекордная явка, и я думаю, что это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной, исполнительной власти, и мэра", - сказал он на конференции в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходили за три дня и начались 8 сентября. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Политика, Москва, МЭР, Единый день голосования в России — 2023, Россия, Николай Булаев, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика
ЦИК заявила о рекордной явке на выборах мэра Москвы
Замглавы ЦИК Булаев заявил о рекордной явке на выборах мэра Москвы