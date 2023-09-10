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Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края

Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023

Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,69% голосов избирателей по итогам обработки 80,25% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:42

2023-09-10T20:42

2023-09-10T21:16

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,69% голосов избирателей по итогам обработки 80,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Котюков ("Единая Россия") набирает 70,69% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,03%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,10%, Андрей Новак (КПРФ) - 6,03%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия) - 1,69%.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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