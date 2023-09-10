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Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023
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20:42 10.09.2023 (обновлено: 21:16 10.09.2023)
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Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края
Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края - РИА Новости, 10.09.2023
Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,69% голосов избирателей по итогам обработки 80,25% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T20:42
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,69% голосов избирателей по итогам обработки 80,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Котюков ("Единая Россия") набирает 70,69% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,03%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,10%, Андрей Новак (КПРФ) - 6,03%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия) - 1,69%.
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москва, мосгоризбирком
Москва, Мосгоризбирком
Котюков набрал более 70 процентов на выборах главы Красноярского края

Котюков набрал более 70,69% на выборах главы Красноярского края

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков лидирует на выборах главы региона с 70,69% голосов избирателей по итогам обработки 80,25% протоколов, свидетельствуют новые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ, Котюков ("Единая Россия") набирает 70,69% голосов, Александр Глисков (ЛДПР) - 11,03%, Ирина Иванова (партия "Зеленые") - 8,10%, Андрей Новак (КПРФ) - 6,03%, Максим Маркерт ("Справедливая Россия) - 1,69%.
 
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