https://ria.ru/20230910/vybory-1895400589.html

В Башкирии явка на парламентских выборах превысила 47 процентов

В Башкирии явка на парламентских выборах превысила 47 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

В Башкирии явка на парламентских выборах превысила 47 процентов

Явка избирателей на выборах депутатов регионального парламента в Башкирии составила 47,8%, сообщила секретарь избиркома республики Марина Долматова. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T20:37

2023-09-10T20:37

2023-09-10T23:12

политика

республика башкортостан

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единый день голосования в россии — 2023

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УФА, 10 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов регионального парламента в Башкирии составила 47,8%, сообщила секретарь избиркома республики Марина Долматова. В Башкирии 10 сентября проходят однодневные выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. За депутатские кресла борются представители партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые Люди". Помимо этого, в ряде населенных пунктов региона проходят выборы в советы городских округов и сельских поселений. "Завершилось голосование на выборах в республике Башкортостан. По данным на 20.00 (18.00 мск) проголосовало 1 430 087 избирателей, что составляет 47,8% от числа избирателей, включенных в списки", - сказала Долматова на брифинге. На выборах башкирского парламента в 2018 году итоговая явка составила 40,65%.

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политика, республика башкортостан, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023