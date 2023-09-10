https://ria.ru/20230910/vybory-1895392960.html
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах
Российская молодежь активна на выборах, молодые люди задействованы в качестве организаторов, рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:48
2023-09-10T19:48
2023-09-10T23:13
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госдума рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская молодежь активна на выборах, молодые люди задействованы в качестве организаторов, рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина. "Наша молодежь (на выборах) очень активная. И она задействована как организаторы выборов... Просто мы должны ее вовлекать, с ней общаться", - сказала она, общаясь с журналистами в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/mer-1894747618.html
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луганская народная республика, россия, политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика
Луганская Народная Республика, Россия, Политика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах
Член ЦИК Маркина заявила об активности российской молодежи на выборах