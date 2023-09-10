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Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
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19:48 10.09.2023 (обновлено: 23:13 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895392960.html
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах
Российская молодежь активна на выборах, молодые люди задействованы в качестве организаторов, рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:48
2023-09-10T23:13
луганская народная республика
россия
политика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская молодежь активна на выборах, молодые люди задействованы в качестве организаторов, рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина. "Наша молодежь (на выборах) очень активная. И она задействована как организаторы выборов... Просто мы должны ее вовлекать, с ней общаться", - сказала она, общаясь с журналистами в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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луганская народная республика, россия, политика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, донецкая народная республика
Луганская Народная Республика, Россия, Политика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика
Член ЦИК заявила об активности российской молодежи на выборах

Член ЦИК Маркина заявила об активности российской молодежи на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Работа информационного центра ЦИК России
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская молодежь активна на выборах, молодые люди задействованы в качестве организаторов, рассказала член ЦИК РФ Людмила Маркина.
"Наша молодежь (на выборах) очень активная. И она задействована как организаторы выборов... Просто мы должны ее вовлекать, с ней общаться", - сказала она, общаясь с журналистами в информационном центре ЦИК, который располагается в этом году в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября. Проходят выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Организованы выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Предварительные результаты выборов мэра Москвы на инфоэкране в Информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
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Вчера, 01:30
 
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