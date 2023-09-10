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Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах - РИА Новости, 10.09.2023
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19:15 10.09.2023 (обновлено: 23:14 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895386465.html
Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах
Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах - РИА Новости, 10.09.2023
Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах
Показатель явки примерно 40% и выше на губернаторских выборах является нормой, такой показатель говорит о легитимности, а рекордная явка в новых регионах... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:15
2023-09-10T23:14
политика
кемеровская область
москва
евгений минченко
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Показатель явки примерно 40% и выше на губернаторских выборах является нормой, такой показатель говорит о легитимности, а рекордная явка в новых регионах объясняется применением надомного голосования, считают опрошенные РИА Новости политологи. "На губернаторских выборах явка, будем считать, что показатель 40 процентов, чуть выше 40 процентов - это норма. Главное, что можно сказать про эту явку, что выборы прошли при высоком уровне участия и такое количество избирателей на выборах позволяет кандидатам, которые как мы видим по первым подсчетам побеждают, говорить о высоком уровне легитимности", - рассказал кандидат политических наук Василий Зорин. По словам Зорина, есть регионы, как Кемеровская область, где явка значительно выше нормы, при этом есть и регионы и с более низкой явкой, что обычно происходит на выборах в законодательные собрания, пояснил он. Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что ситуация по явке в регионах очень разная, при этом рекорды явки в новых регионах объясняются широким применением надомного голосования. Минченко добавил, что явка становится выше при использовании дистанционного электронного голосования, также люди привыкают к удобству многодневного голосования. "Ситуация очень разная. Например рекорды явки в новых территориях, что понятно, учитывая, что там массово применялось надомное голосование из соображений безопасности. Понятно, что явка становится выше там, где используется дистанционное электронное голосование и где есть возможность проголосовать на любом избирательном участке, как в Москве, например… Понятно, что многодневное голосование - люди привыкают к его удобству", — рассказал Минченко. Он также отметил, что явка в новых регионах даже по среднероссийским меркам очень высокая.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, кемеровская область, москва, евгений минченко, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Кемеровская область, Москва, Евгений Минченко, Единый день голосования в России — 2023
Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах

Эксперты сочли явку в 40% на губернаторских выборах показателем легитимности

© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Магаданской области на избирательном участке в Магадане
Избиратель голосует на выборах губернатора Магаданской области на избирательном участке в Магадане - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Избиратель голосует на выборах губернатора Магаданской области на избирательном участке в Магадане
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Показатель явки примерно 40% и выше на губернаторских выборах является нормой, такой показатель говорит о легитимности, а рекордная явка в новых регионах объясняется применением надомного голосования, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"На губернаторских выборах явка, будем считать, что показатель 40 процентов, чуть выше 40 процентов - это норма. Главное, что можно сказать про эту явку, что выборы прошли при высоком уровне участия и такое количество избирателей на выборах позволяет кандидатам, которые как мы видим по первым подсчетам побеждают, говорить о высоком уровне легитимности", - рассказал кандидат политических наук Василий Зорин.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
По словам Зорина, есть регионы, как Кемеровская область, где явка значительно выше нормы, при этом есть и регионы и с более низкой явкой, что обычно происходит на выборах в законодательные собрания, пояснил он.
Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что ситуация по явке в регионах очень разная, при этом рекорды явки в новых регионах объясняются широким применением надомного голосования. Минченко добавил, что явка становится выше при использовании дистанционного электронного голосования, также люди привыкают к удобству многодневного голосования.
"Ситуация очень разная. Например рекорды явки в новых территориях, что понятно, учитывая, что там массово применялось надомное голосование из соображений безопасности. Понятно, что явка становится выше там, где используется дистанционное электронное голосование и где есть возможность проголосовать на любом избирательном участке, как в Москве, например… Понятно, что многодневное голосование - люди привыкают к его удобству", — рассказал Минченко.
Он также отметил, что явка в новых регионах даже по среднероссийским меркам очень высокая.
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