https://ria.ru/20230910/vybory-1895386465.html

Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах

Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах - РИА Новости, 10.09.2023

Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах

Показатель явки примерно 40% и выше на губернаторских выборах является нормой, такой показатель говорит о легитимности, а рекордная явка в новых регионах... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:15

2023-09-10T19:15

2023-09-10T23:14

политика

кемеровская область

москва

евгений минченко

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Показатель явки примерно 40% и выше на губернаторских выборах является нормой, такой показатель говорит о легитимности, а рекордная явка в новых регионах объясняется применением надомного голосования, считают опрошенные РИА Новости политологи. "На губернаторских выборах явка, будем считать, что показатель 40 процентов, чуть выше 40 процентов - это норма. Главное, что можно сказать про эту явку, что выборы прошли при высоком уровне участия и такое количество избирателей на выборах позволяет кандидатам, которые как мы видим по первым подсчетам побеждают, говорить о высоком уровне легитимности", - рассказал кандидат политических наук Василий Зорин. По словам Зорина, есть регионы, как Кемеровская область, где явка значительно выше нормы, при этом есть и регионы и с более низкой явкой, что обычно происходит на выборах в законодательные собрания, пояснил он. Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что ситуация по явке в регионах очень разная, при этом рекорды явки в новых регионах объясняются широким применением надомного голосования. Минченко добавил, что явка становится выше при использовании дистанционного электронного голосования, также люди привыкают к удобству многодневного голосования. "Ситуация очень разная. Например рекорды явки в новых территориях, что понятно, учитывая, что там массово применялось надомное голосование из соображений безопасности. Понятно, что явка становится выше там, где используется дистанционное электронное голосование и где есть возможность проголосовать на любом избирательном участке, как в Москве, например… Понятно, что многодневное голосование - люди привыкают к его удобству", — рассказал Минченко. Он также отметил, что явка в новых регионах даже по среднероссийским меркам очень высокая.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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кемеровская область

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политика, кемеровская область, москва, евгений минченко, единый день голосования в россии — 2023