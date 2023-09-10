Эксперты сочли нормой уровень явки в 40 процентов на губернаторских выборах
Эксперты сочли явку в 40% на губернаторских выборах показателем легитимности
© РИА Новости / Виктор Сатановский | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Магаданской области на избирательном участке в Магадане
Избиратель голосует на выборах губернатора Магаданской области на избирательном участке в Магадане
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Показатель явки примерно 40% и выше на губернаторских выборах является нормой, такой показатель говорит о легитимности, а рекордная явка в новых регионах объясняется применением надомного голосования, считают опрошенные РИА Новости политологи.
"На губернаторских выборах явка, будем считать, что показатель 40 процентов, чуть выше 40 процентов - это норма. Главное, что можно сказать про эту явку, что выборы прошли при высоком уровне участия и такое количество избирателей на выборах позволяет кандидатам, которые как мы видим по первым подсчетам побеждают, говорить о высоком уровне легитимности", - рассказал кандидат политических наук Василий Зорин.
По словам Зорина, есть регионы, как Кемеровская область, где явка значительно выше нормы, при этом есть и регионы и с более низкой явкой, что обычно происходит на выборах в законодательные собрания, пояснил он.
Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отметил, что ситуация по явке в регионах очень разная, при этом рекорды явки в новых регионах объясняются широким применением надомного голосования. Минченко добавил, что явка становится выше при использовании дистанционного электронного голосования, также люди привыкают к удобству многодневного голосования.
"Ситуация очень разная. Например рекорды явки в новых территориях, что понятно, учитывая, что там массово применялось надомное голосование из соображений безопасности. Понятно, что явка становится выше там, где используется дистанционное электронное голосование и где есть возможность проголосовать на любом избирательном участке, как в Москве, например… Понятно, что многодневное голосование - люди привыкают к его удобству", — рассказал Минченко.
Он также отметил, что явка в новых регионах даже по среднероссийским меркам очень высокая.