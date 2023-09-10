Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 10.09.2023 (обновлено: 23:14 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895385962.html
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах
Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:11
2023-09-10T23:14
политика
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
михаил давыдов
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895327570_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_ac944ffe1adf8c18802fbe15927e878b.jpg
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы нивелированы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов. "В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами. Это (вызовы - ред.), прежде всего, связанные с новыми территориями. Это и обстрелы – как непосредственно избирательных участков, так и прилегающей территории, это установка специальных устройств, отслеживающих местоположение, так называемых GPS-трекеров, это и попытки подрыва, как самодельными взрывными устройствами, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Были зафиксированы нами и факты угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, но все эти угрозы мы нивелировали, успешно с ними справились, и избирательный процесс не прерывался", – добавил он.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895327570_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_3b2ea5661b27a3aec8a4ce1173b92d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, михаил давыдов, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Михаил Давыдов, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах

МВД: в новых регионах РФ пресекли попытки подрывов избирательных участков

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
Урна с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы нивелированы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.
"В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами. Это (вызовы - ред.), прежде всего, связанные с новыми территориями. Это и обстрелы – как непосредственно избирательных участков, так и прилегающей территории, это установка специальных устройств, отслеживающих местоположение, так называемых GPS-трекеров, это и попытки подрыва, как самодельными взрывными устройствами, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Были зафиксированы нами и факты угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, но все эти угрозы мы нивелировали, успешно с ними справились, и избирательный процесс не прерывался", – добавил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМихаил ДавыдовГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала