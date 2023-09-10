https://ria.ru/20230910/vybory-1895385962.html
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах
Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:11
2023-09-10T19:11
2023-09-10T23:14
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госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы нивелированы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов. "В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами. Это (вызовы - ред.), прежде всего, связанные с новыми территориями. Это и обстрелы – как непосредственно избирательных участков, так и прилегающей территории, это установка специальных устройств, отслеживающих местоположение, так называемых GPS-трекеров, это и попытки подрыва, как самодельными взрывными устройствами, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Были зафиксированы нами и факты угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, но все эти угрозы мы нивелировали, успешно с ними справились, и избирательный процесс не прерывался", – добавил он.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, михаил давыдов, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Михаил Давыдов, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах
МВД: в новых регионах РФ пресекли попытки подрывов избирательных участков
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы нивелированы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.
"В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами. Это (вызовы - ред.), прежде всего, связанные с новыми территориями. Это и обстрелы – как непосредственно избирательных участков, так и прилегающей территории, это установка специальных устройств, отслеживающих местоположение, так называемых GPS-трекеров, это и попытки подрыва, как самодельными взрывными устройствами, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Были зафиксированы нами и факты угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, но все эти угрозы мы нивелировали, успешно с ними справились, и избирательный процесс не прерывался", – добавил он.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
.
Итоги выборов глав регионов России