https://ria.ru/20230910/vybory-1895385962.html

В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах

В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах - РИА Новости, 10.09.2023

В МВД рассказали о попытках подрыва избирательных участков в новых регионах

Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:11

2023-09-10T19:11

2023-09-10T23:14

политика

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

михаил давыдов

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Полиция зафиксировала попытки подрывов избирательных участков в новых регионах, также поступали угрозы в адрес членов избирательных комиссий - все угрозы нивелированы, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов. "В период голосования мы столкнулись и с новыми вызовами. Это (вызовы - ред.), прежде всего, связанные с новыми территориями. Это и обстрелы – как непосредственно избирательных участков, так и прилегающей территории, это установка специальных устройств, отслеживающих местоположение, так называемых GPS-трекеров, это и попытки подрыва, как самодельными взрывными устройствами, так и с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня"."Были зафиксированы нами и факты угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, но все эти угрозы мы нивелировали, успешно с ними справились, и избирательный процесс не прерывался", – добавил он.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, михаил давыдов, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023