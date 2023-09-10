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Иностранные наблюдатели следили за выборами свободно, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2023
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19:08 10.09.2023 (обновлено: 23:14 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895385680.html
Иностранные наблюдатели следили за выборами свободно, считает эксперт
Иностранные наблюдатели следили за выборами свободно, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2023
Иностранные наблюдатели следили за выборами свободно, считает эксперт
Международных наблюдателей на выборах на новых территориях России никто не ограничивал, им дали возможность свободно наблюдать за электоральным процессом,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T19:08
2023-09-10T23:14
политика
россия
сша
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международных наблюдателей на выборах на новых территориях России никто не ограничивал, им дали возможность свободно наблюдать за электоральным процессом, заявил эксперт по выборам из США Стивен Ли Гилл. "Нас никто не ограничивал, мы могли подойти и поговорить с кем угодно: с избирателями, с сотрудниками избирательных комиссий. Люди были откровенны с нами и говорили, что приветствуют изменения, что происходят", - сказал Гилл на встрече с главой ЦИК России Эллой Памфиловой в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По его мнению, можно было ожидать, что спустя девять лет бомбардировок и сражений люди будут запуганными и не желающими говорить, но оказалось иначе. "Мы увидели обратное. Люди с оптимизмом смотрят в будущее и видят его. Я говорил с одной из дам в избирательной комиссии, она сказала, что люди с нетерпением смотрят на выборы… Люди с нетерпением смотрят на перемены, что ждут их в будущем", - дополнил Гилл. Американец также отметил, что не увидел западных журналистов на избирательных участках на новых территориях России, но при этом они каким-то образом пишут о происходившем там. "Они пишут про оккупацию, давление, что это ненастоящие выборы. Но они здесь ничего не видели и не слышали. Значит, либо они придумывают, либо врут", - заключил эксперт.
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политика, россия, сша, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, США, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Иностранные наблюдатели следили за выборами свободно, считает эксперт

Эксперт Ли Гилл: иностранных наблюдателей не ограничивали на выборах в регионах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДевушки голосуют на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
Девушки голосуют на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Девушки голосуют на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на одном из избирательных участков в Донецке
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Международных наблюдателей на выборах на новых территориях России никто не ограничивал, им дали возможность свободно наблюдать за электоральным процессом, заявил эксперт по выборам из США Стивен Ли Гилл.
"Нас никто не ограничивал, мы могли подойти и поговорить с кем угодно: с избирателями, с сотрудниками избирательных комиссий. Люди были откровенны с нами и говорили, что приветствуют изменения, что происходят", - сказал Гилл на встрече с главой ЦИК России Эллой Памфиловой в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его мнению, можно было ожидать, что спустя девять лет бомбардировок и сражений люди будут запуганными и не желающими говорить, но оказалось иначе.
"Мы увидели обратное. Люди с оптимизмом смотрят в будущее и видят его. Я говорил с одной из дам в избирательной комиссии, она сказала, что люди с нетерпением смотрят на выборы… Люди с нетерпением смотрят на перемены, что ждут их в будущем", - дополнил Гилл.
Американец также отметил, что не увидел западных журналистов на избирательных участках на новых территориях России, но при этом они каким-то образом пишут о происходившем там.
"Они пишут про оккупацию, давление, что это ненастоящие выборы. Но они здесь ничего не видели и не слышали. Значит, либо они придумывают, либо врут", - заключил эксперт.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
Вчера, 15:02
 
ПолитикаРоссияСШАЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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