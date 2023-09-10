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Глава Алтайского края лидирует на выборах с 76,7 процента голосов

Глава Алтайского края лидирует на выборах с 76,7 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Алтайского края лидирует на выборах с 76,7 процента голосов

Действующий глава Алтайского края Виктор Томенко от "Единой России" лидирует на выборах губернатора с 76,7% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T19:03

2023-09-10T19:03

2023-09-10T20:23

политика

алтайский край

"голос"

цик рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Алтайского края Виктор Томенко от "Единой России" лидирует на выборах губернатора с 76,7% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 54,03% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 54,03% протоколов Томенко набирает 76,7% голосов избирателей, Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") - 9,27%, Сергей Булаев (ЛДПР) - 8,20% и Сергей Малинкович ("Коммунисты России") - 3,95%.Голосование на выборах губернатора Алтайского края проходило 8, 9 и 10 сентября.

алтайский край

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политика, алтайский край, "голос", цик рф, единый день голосования в россии — 2023