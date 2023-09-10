https://ria.ru/20230910/vybory-1895380335.html

В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента

В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента - РИА Новости, 10.09.2023

В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента

Перед президентскими выборами в России возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства, рассказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:30

2023-09-10T18:30

2023-09-10T18:39

политика

николай булаев

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Перед президентскими выборами в России возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства, рассказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев."Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон, над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет и все нуждается в актуализации", - сказал Булаев.Выборы президента РФ планируется провести в 2024 году.

https://ria.ru/20230827/vybory-1892532456.html

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2023

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политика, николай булаев, россия