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В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента - РИА Новости, 10.09.2023
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18:30 10.09.2023 (обновлено: 18:39 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895380335.html
В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента
В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента - РИА Новости, 10.09.2023
В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента
Перед президентскими выборами в России возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства, рассказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:30
2023-09-10T18:39
политика
николай булаев
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Перед президентскими выборами в России возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства, рассказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев."Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон, над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет и все нуждается в актуализации", - сказал Булаев.Выборы президента РФ планируется провести в 2024 году.
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политика, николай булаев, россия
Политика, Николай Булаев, Россия
В ЦИК заявили о возможных изменениях в законах перед выборами президента

В ЦИК заявили о возможных точечных изменениях в законе перед выборами президента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования
Избиратели во время голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Избиратели во время голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Перед президентскими выборами в России возможны точечные изменения в законодательстве о выборах главы государства, рассказал журналистам зампред ЦИК РФ Николай Булаев.
"Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон, над этим мы сейчас работаем и думаем, потому что время идет и все нуждается в актуализации", - сказал Булаев.
Выборы президента РФ планируется провести в 2024 году.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России
27 августа, 15:55
 
ПолитикаНиколай БулаевРоссия
 
 
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