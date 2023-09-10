https://ria.ru/20230910/vybory-1895379602.html

МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов - РИА Новости, 10.09.2023

МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах, не зарегистрировано, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:27

2023-09-10T18:27

2023-09-10T18:27

политика

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

михаил давыдов

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Нарушений, способных повлиять на итоги голосования на выборах, не зарегистрировано, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов. "Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано", - сказал он журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, михаил давыдов, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023