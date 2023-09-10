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"Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в облдуму Херсонской области

По результатам обработки 72,24% протоколов на 18.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области с большим отрывом лидирует "Единая Россия", сообщила на... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:23

2023-09-10T18:23

2023-09-10T18:24

единый день голосования в россии — 2023

политика

херсонская область

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цик рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 сен - РИА Новости. По результатам обработки 72,24% протоколов на 18.00 мск на выборах в заксобрание Херсонской области с большим отрывом лидирует "Единая Россия", сообщила на брифинге председатель регионального избиркома Марина Захарова."По состоянию на 18.00 мск обработано более 72,24% протоколов по Херсонской областной думе, приняло участие в выборах составляет 61,87% избирателей. Лидирующая позиция остается за политической партией "Единая Россия" - 73,73%, далее КПРФ - 11,33%, ЛДПР – 8,99% и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,87%", - сказала она.

херсонская область

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единый день голосования в россии — 2023, политика, херсонская область , единая россия, цик рф