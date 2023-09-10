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Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили - РИА Новости, 10.09.2023
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18:22 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895378989.html
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили - РИА Новости, 10.09.2023
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили
Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:22
2023-09-10T18:22
россия
единый день голосования в россии — 2023
общество
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в раздаточных материалах ОП, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "На "горячую линию" Общественной палаты поступило 132 обращения. Через Яндекс-форму "горячей линии" поступило 43 обращения граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные за последние два часа 10 сентября, в большинстве случаев не подтвердились", - говорится в материале. Отмечается, что по состоянию на 10 сентября операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 14 915 коммуникаций с членами мобильных групп, находящимися на участке. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем голосования является 10 сентября.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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россия, единый день голосования в россии — 2023, общество
Россия, Единый день голосования в России — 2023, Общество
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили

ОП: большинство из жалоб о нарушениях на выборах в РФ не подтвердились

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии открывают урну для голосования для подсчета голосов по итогам выборов в Чите
Члены избирательной комиссии открывают урну для голосования для подсчета голосов по итогам выборов в Чите - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии открывают урну для голосования для подсчета голосов по итогам выборов в Чите
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в раздаточных материалах ОП, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"На "горячую линию" Общественной палаты поступило 132 обращения. Через Яндекс-форму "горячей линии" поступило 43 обращения граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные за последние два часа 10 сентября, в большинстве случаев не подтвердились", - говорится в материале.
Отмечается, что по состоянию на 10 сентября операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 14 915 коммуникаций с членами мобильных групп, находящимися на участке.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем голосования является 10 сентября.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
РоссияЕдиный день голосования в России — 2023Общество
 
 
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