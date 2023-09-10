https://ria.ru/20230910/vybory-1895378989.html
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили - РИА Новости, 10.09.2023
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили
Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:22
2023-09-10T18:22
2023-09-10T18:22
россия
единый день голосования в россии — 2023
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895368607_0:0:3216:1808_1920x0_80_0_0_080167c5186356eda3a25bc45df6853f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в раздаточных материалах ОП, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "На "горячую линию" Общественной палаты поступило 132 обращения. Через Яндекс-форму "горячей линии" поступило 43 обращения граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные за последние два часа 10 сентября, в большинстве случаев не подтвердились", - говорится в материале. Отмечается, что по состоянию на 10 сентября операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 14 915 коммуникаций с членами мобильных групп, находящимися на участке. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем голосования является 10 сентября.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895368607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebcf346a430e91a3099f9087d5300fa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый день голосования в россии — 2023, общество
Россия, Единый день голосования в России — 2023, Общество
Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили
ОП: большинство из жалоб о нарушениях на выборах в РФ не подтвердились
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в раздаточных материалах ОП, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"На "горячую линию" Общественной палаты поступило 132 обращения. Через Яндекс-форму "горячей линии" поступило 43 обращения граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные за последние два часа 10 сентября, в большинстве случаев не подтвердились", - говорится в материале.
Отмечается, что по состоянию на 10 сентября операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 14 915 коммуникаций с членами мобильных групп, находящимися на участке.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем голосования является 10 сентября.
Итоги выборов глав регионов России