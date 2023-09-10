https://ria.ru/20230910/vybory-1895378989.html

Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили

Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили - РИА Новости, 10.09.2023

Большинство жалоб о нарушениях на выборах в России не подтвердили

Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:22

2023-09-10T18:22

2023-09-10T18:22

россия

единый день голосования в россии — 2023

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895368607_0:0:3216:1808_1920x0_80_0_0_080167c5186356eda3a25bc45df6853f.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большинство жалоб, поступивших на "горячую линию" Общественной палаты РФ по выборам в России, не подтвердились, их на данный момент 132, отмечается в раздаточных материалах ОП, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "На "горячую линию" Общественной палаты поступило 132 обращения. Через Яндекс-форму "горячей линии" поступило 43 обращения граждан. Сообщения о проблемах на избирательных участках, направленные за последние два часа 10 сентября, в большинстве случаев не подтвердились", - говорится в материале. Отмечается, что по состоянию на 10 сентября операторы волонтерского колл-центра ситуационного центра Общественной палаты провели 14 915 коммуникаций с членами мобильных групп, находящимися на участке. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем голосования является 10 сентября.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, единый день голосования в россии — 2023, общество