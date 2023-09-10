https://ria.ru/20230910/vybory-1895374860.html

Киев не смог сорвать процесс выборов в новых регионах, заявили в СПЧ

Киев не смог сорвать процесс выборов в новых регионах, заявили в СПЧ - РИА Новости, 10.09.2023

Киев не смог сорвать процесс выборов в новых регионах, заявили в СПЧ

Попытки Украины сорвать процесс голосования в новых регионах не удались, волеизъявление прошло при высокой явке, сообщил сообщил член совета при президенте РФ... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:55

2023-09-10T17:55

2023-09-10T17:55

россия

украина

донецкая народная республика

александр брод

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА. 10 сен - РИА Новости. Попытки Украины сорвать процесс голосования в новых регионах не удались, волеизъявление прошло при высокой явке, сообщил сообщил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод. "В новых регионах голосование уже завершилось по понятным причинам. Должен сообщить, что не удались попытки Украины и западным странам сорвать процесс голосования в новых регионах. Видим, что оно прошло организовано, четко, при высокой явке, есть, где явка превышает 70 процентов, где-то 60 процентов", - сказал Брод на брифинге в Общественной палате РФ. Он подчеркнул, что громадное количество фейков было в западных и украинских СМИ о том, что голосование проходит под дулами автоматов, о том, что подвозят избирателей из других регионов, о якобы заминированных участках. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня, начина, начиная с 8 сентября, основным днем является 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, александр брод, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023