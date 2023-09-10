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Памфилова проголосовала на выборах через ДЭГ

Памфилова проголосовала на выборах через ДЭГ - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова проголосовала на выборах через ДЭГ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на осенних выборах 2023 года через дистанционное электронное голосование, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:47

2023-09-10T17:47

2023-09-10T17:48

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госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова проголосовала на осенних выборах 2023 года через дистанционное электронное голосование, говорится в сообщении телеграм-канала ЦИК РФ. "Элла Памфилова, как и обещала, впервые проголосовала через ДЭГ", - сообщили в ЦИК. На выборах 2023 года ДЭГ применяется в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве - на собственной цифровой платформе. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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политика, москва, донецкая народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия