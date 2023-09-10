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Москалькова рассказала о голосовании в СИЗО Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
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17:47 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895373757.html
Москалькова рассказала о голосовании в СИЗО Москвы
Москалькова рассказала о голосовании в СИЗО Москвы - РИА Новости, 10.09.2023
Москалькова рассказала о голосовании в СИЗО Москвы
Более двух тысяч обвиняемых и подозреваемых, находящихся в СИЗО, проголосовали на осенних выборах в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:47
2023-09-10T17:47
политика
россия
москва
татьяна москалькова
госдума рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более двух тысяч обвиняемых и подозреваемых, находящихся в СИЗО, проголосовали на осенних выборах в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы сегодня были в "Бутырке" и вместе с Татьяной Александровной Потяевой, уполномоченным по правам человека в городе Москве, буквально пошагово видели, как происходит голосование и как реализуется наша инициатива. Если в прошлом году только четыре человека голосовали, то сегодня проголосовало больше двух тысяч обвиняемых и подозреваемых в УФСИН по городу Москве", - рассказала Москалькова на брифинге в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Москалькова также отметила, что им удалось побеседовать с двумя обвиняемыми, впервые проголосовавшими на выборах. "Я еще раз раз убедилась, как важно, что мы предоставляем людям гарантии для реализации их прав", - заключила уполномоченный по правам человека в РФ. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, россия, москва, татьяна москалькова, госдума рф
Политика, Россия, Москва, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова рассказала о голосовании в СИЗО Москвы

Москалькова: на выборах в Москве проголосовали более двух тысяч обвиняемых

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более двух тысяч обвиняемых и подозреваемых, находящихся в СИЗО, проголосовали на осенних выборах в Москве, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы сегодня были в "Бутырке" и вместе с Татьяной Александровной Потяевой, уполномоченным по правам человека в городе Москве, буквально пошагово видели, как происходит голосование и как реализуется наша инициатива. Если в прошлом году только четыре человека голосовали, то сегодня проголосовало больше двух тысяч обвиняемых и подозреваемых в УФСИН по городу Москве", - рассказала Москалькова на брифинге в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Москалькова также отметила, что им удалось побеседовать с двумя обвиняемыми, впервые проголосовавшими на выборах. "Я еще раз раз убедилась, как важно, что мы предоставляем людям гарантии для реализации их прав", - заключила уполномоченный по правам человека в РФ.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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