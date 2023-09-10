https://ria.ru/20230910/vybory-1895369779.html
Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов
Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов
Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 75,66% голосов после обработки 51,76% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:21
2023-09-10T17:21
2023-09-10T17:34
политика
приморский край
олег кожемяко
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 75,66% голосов после обработки 51,76% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 8,89% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,39% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,83%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,47%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Приморский край, Олег Кожемяко, Единый день голосования в России — 2023
Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов
Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья с 75,66% голосов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 75,66% голосов после обработки 51,76% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 8,89% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,39% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,83%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,47%.
Итоги выборов глав регионов России