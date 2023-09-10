https://ria.ru/20230910/vybory-1895369779.html

Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов

Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Кожемяко набирает на выборах губернатора Приморья более 75 процентов

Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 75,66% голосов после обработки 51,76% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:21

2023-09-10T17:21

2023-09-10T17:34

политика

приморский край

олег кожемяко

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора региона с 75,66% голосов после обработки 51,76% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Инна Кошелева (ЛДПР) набирает 8,89% голосов, Александр Андони ("Коммунисты России") набирает 5,39% голосов, Кирилл Рудюк ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,83%. Денис Ковалев ("Казачья партия") - 3,47%.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

приморский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, приморский край, олег кожемяко, единый день голосования в россии — 2023