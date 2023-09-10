https://ria.ru/20230910/vybory-1895367412.html

Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области

Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области - РИА Новости, 10.09.2023

Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области

Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 72,65% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:09

2023-09-10T17:09

2023-09-10T17:09

политика

новосибирская область

андрей травников

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 72,65% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,28% протоколов. Действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 72,65% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 11,90% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 8,35% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,92% голосов.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, новосибирская область, андрей травников, единый день голосования в россии — 2023