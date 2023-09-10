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Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области - РИА Новости, 10.09.2023
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17:09 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895367412.html
Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области
Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области - РИА Новости, 10.09.2023
Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области
Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 72,65% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:09
2023-09-10T17:09
политика
новосибирская область
андрей травников
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 72,65% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,28% протоколов. Действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 72,65% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 11,90% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 8,35% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,92% голосов.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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политика, новосибирская область, андрей травников, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Новосибирская область, Андрей Травников, Единый день голосования в России — 2023
Андрей Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области

Андрей Травников лидирует на выборах новосибирского губернатора с 72,65% голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Травников
Андрей Травников - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Андрей Травников . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий глава Новосибирской области Андрей Травников лидирует на выборах главы региона с 72,65% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,28% протоколов.
Действующий губернатор Андрей Травников ("Единая Россия") набирает 72,65% голосов, Роман Яковлев (КПРФ) - 11,90% голосов избирателей, Евгений Лебедев (ЛДПР) - 8,35% голосов, Владислав Плотников ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 4,92% голосов.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
ПолитикаНовосибирская областьАндрей ТравниковЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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