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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области - РИА Новости, 10.09.2023

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 61,80% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T17:03

2023-09-10T17:03

2023-09-10T17:03

политика

иркутская область

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

цик рф

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 61,80% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 2,61% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 2,61% протоколов "Единая Россия" набирает 61,80% голосов избирателей, КПРФ – 14,18%, ЛДПР – 8,69%, "Справедливая Россия – За правду" – 5,80%, "Новые люди" – 4,59%. За партию РПСС, по первым данным, проголосовало 1,36% избирателей, за "Гражданскую платформу" – 0,69%.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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