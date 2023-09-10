https://ria.ru/20230910/vybory-1895366224.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области - РИА Новости, 10.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 61,80% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T17:03
2023-09-10T17:03
2023-09-10T17:03
политика
иркутская область
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
цик рф
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154759/31/1547593197_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_0caa0309bf998d48a9d24e6da789d0d2.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Иркутской области с 61,80% голосов, свидетельствуют первые данные ЦИК России после обработки 2,61% протоколов. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 2,61% протоколов "Единая Россия" набирает 61,80% голосов избирателей, КПРФ – 14,18%, ЛДПР – 8,69%, "Справедливая Россия – За правду" – 5,80%, "Новые люди" – 4,59%. За партию РПСС, по первым данным, проголосовало 1,36% избирателей, за "Гражданскую платформу" – 0,69%.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154759/31/1547593197_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_d4ffdb437d96c55359fc5cc1e2a4530f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, иркутская область, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, цик рф, кпрф
Политика, Иркутская область, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, ЦИК РФ, КПРФ
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области
ЕР лидирует на выборах в заксобрание Иркутской области с 61,80% голосов