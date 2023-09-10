https://ria.ru/20230910/vybory-1895364793.html
Кузнецов по промежуточным данным ЦИК лидирует на выборах главы Чукотки
Кузнецов по промежуточным данным ЦИК лидирует на выборах главы Чукотки - РИА Новости, 10.09.2023
Кузнецов по промежуточным данным ЦИК лидирует на выборах главы Чукотки
Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 70,19% голосов избирателей после обработки 83,93%... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:55
2023-09-10T16:55
2023-09-10T16:56
политика
единый день голосования в россии — 2023
чукотка
цик рф
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов лидирует на выборах губернатора региона с 70,19% голосов избирателей после обработки 83,93% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Врио главы Чукотки Кузнецов ("Единая Россия") набирает 70,19% голосов избирателей, Юлия Бутакова (ЛДПР) – 17,66% голосов, Владимир Гальцов (КПРФ) – 5,43% голосов, Александр Семериков ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду") – 4,43% голосов.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, чукотка, цик рф
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Чукотка, ЦИК РФ
Кузнецов по промежуточным данным ЦИК лидирует на выборах главы Чукотки
ЦИК: Кузнецов лидирует на выборах главы Чукотки с 70,19% голосов