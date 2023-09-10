https://ria.ru/20230910/vybory-1895364492.html
Василий Орлов лидирует на выборах главы Приамурья с 85,53 процента голосов
Василий Орлов лидирует на выборах главы Приамурья с 85,53 процента голосов - РИА Новости, 10.09.2023
Василий Орлов лидирует на выборах главы Приамурья с 85,53 процента голосов
Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 85,53% после обработки 32,03% протоколов,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:54
2023-09-10T16:54
2023-09-10T16:54
политика
амурская область
василий орлов (губернатор)
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 85,53% после обработки 32,03% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 6,18%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,96%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,91%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 1,86%.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, амурская область, василий орлов (губернатор), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Единый день голосования в России — 2023
Василий Орлов лидирует на выборах главы Приамурья с 85,53 процента голосов
Василий Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области с 85,53% голосов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Амурской области Василий Орлов от "Единой России" лидирует на выборах главы региона с 85,53% после обработки 32,03% протоколов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, Борис Белобородов от КПРФ набирает 6,18%, Евгений Завгородний от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,96%, Сергей Рафальский от "Коммунистов России" - 1,91%, Роман Санжаревский от партии "Новые люди" - 1,86%.
Итоги выборов глав регионов России