Рейтинг@Mail.ru
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 10.09.2023 (обновлено: 16:55 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895363334.html
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:49
2023-09-10T16:55
политика
единая россия
кпрф
республика бурятия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895300043_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1c30ff306f518c89a3963d8aeac173b7.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,12% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,12% протоколов "Единая Россия" набирает 64,1% голосов избирателей, КПРФ - 20,51%, ЛДПР - 7,69%, "Новые люди" – 5,13%. Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", по первым данным, не получила ни одного голоса.В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895300043_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_8b8892e2fba46bd8f229db556233116e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, кпрф, республика бурятия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, КПРФ, Республика Бурятия, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Работа информационного центра ЦИК России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,12% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,12% протоколов "Единая Россия" набирает 64,1% голосов избирателей, КПРФ - 20,51%, ЛДПР - 7,69%, "Новые люди" – 5,13%. Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", по первым данным, не получила ни одного голоса.
В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаЕдиная РоссияКПРФРеспублика БурятияЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала