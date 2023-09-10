https://ria.ru/20230910/vybory-1895363334.html

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии - РИА Новости, 10.09.2023

ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:49

2023-09-10T16:49

2023-09-10T16:55

политика

единая россия

кпрф

республика бурятия

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,12% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,12% протоколов "Единая Россия" набирает 64,1% голосов избирателей, КПРФ - 20,51%, ЛДПР - 7,69%, "Новые люди" – 5,13%. Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", по первым данным, не получила ни одного голоса.В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

политика, единая россия, кпрф, республика бурятия, единый день голосования в россии — 2023