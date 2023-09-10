https://ria.ru/20230910/vybory-1895363334.html
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии - РИА Новости, 10.09.2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:49
2023-09-10T16:49
2023-09-10T16:55
политика
единая россия
кпрф
республика бурятия
единый день голосования в россии — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895300043_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1c30ff306f518c89a3963d8aeac173b7.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,12% протоколов.Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,12% протоколов "Единая Россия" набирает 64,1% голосов избирателей, КПРФ - 20,51%, ЛДПР - 7,69%, "Новые люди" – 5,13%. Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", по первым данным, не получила ни одного голоса.В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895300043_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_8b8892e2fba46bd8f229db556233116e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, кпрф, республика бурятия, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Единая Россия, КПРФ, Республика Бурятия, Единый день голосования в России — 2023
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии
ЕР лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Народный хурал Бурятии с 64,1% голосов, на втором месте КПРФ с 20,51%, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после обработки 0,12% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, после подсчета 0,12% протоколов "Единая Россия" набирает 64,1% голосов избирателей, КПРФ - 20,51%, ЛДПР - 7,69%, "Новые люди" – 5,13%. Партия "Справедливая Россия – Патриоты - За правду", по первым данным, не получила ни одного голоса.
В Бурятии 10 сентября прошли выборы депутатов Народного хурала республики седьмого созыва. Новый состав парламента будет избран сроком на пять лет.
Единый день голосования в России