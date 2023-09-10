Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895362874.html
В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов
В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов - РИА Новости, 10.09.2023
В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов
Общественный штаб по наблюдению за выборами не зафиксировал нарушений во время волеизъявления жителей Луганской Народной Республики, заявил на брифинге... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:45
2023-09-10T16:45
луганская народная республика
леонид пасечник
единая россия
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
лдпр
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894908704_0:0:2748:1547_1920x0_80_0_0_c5c743a26fc2831a3d6cbdd6c79c27d2.jpg
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами не зафиксировал нарушений во время волеизъявления жителей Луганской Народной Республики, заявил на брифинге председатель штаба Сергей Коваленок. "За весь период нашего голосования нарушений, влияющих на ход выборов, зафиксировано не было", - сказал Коваленок. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.
https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894908704_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_1b54a1aaf09fff25ae063b1fb3357ad0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, леонид пасечник, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, донецкая народная республика, россия, политика
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Единая Россия, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, ЛДПР, Донецкая Народная Республика, Россия, Политика
В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов

Общественный штаб по наблюдению за выборами не зафиксировал нарушений в ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами не зафиксировал нарушений во время волеизъявления жителей Луганской Народной Республики, заявил на брифинге председатель штаба Сергей Коваленок.
"За весь период нашего голосования нарушений, влияющих на ход выборов, зафиксировано не было", - сказал Коваленок.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.
Итоги выборов глав регионов России
Итоги выборов глав регионов России
15:02
 
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникЕдиная РоссияГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023ЛДПРДонецкая Народная РеспубликаРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала