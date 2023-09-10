https://ria.ru/20230910/vybory-1895362874.html

В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов

В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов - РИА Новости, 10.09.2023

В ЛНР не нашли нарушений при проведении выборов

Общественный штаб по наблюдению за выборами не зафиксировал нарушений во время волеизъявления жителей Луганской Народной Республики, заявил на брифинге... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:45

2023-09-10T16:45

2023-09-10T16:45

луганская народная республика

леонид пасечник

единая россия

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

лдпр

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами не зафиксировал нарушений во время волеизъявления жителей Луганской Народной Республики, заявил на брифинге председатель штаба Сергей Коваленок. "За весь период нашего голосования нарушений, влияющих на ход выборов, зафиксировано не было", - сказал Коваленок. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895336312.html

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луганская народная республика, леонид пасечник, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, лдпр, донецкая народная республика, россия, политика