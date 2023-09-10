https://ria.ru/20230910/vybory-1895362528.html

В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов

В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов - РИА Новости, 10.09.2023

В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что стал свидетелем целого ряда случаев, когда... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:45

2023-09-10T16:45

2023-09-10T16:48

политика

россия

запорожская область

владимир рогов

владимир путин

единый день голосования в россии — 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что стал свидетелем целого ряда случаев, когда избиратели, получая бюллетень, спрашивали, где в нем можно проголосовать за президента РФ Владимира Путина. "Наиболее часто звучащий вопрос, где в бюллетене фамилия Путина, чтобы отдать за него голос. Понятное дело, что представители избирательной комиссии не имеют права подсказывать, где ставить галочку", - сказал Рогов. По его словам, местные жители благодарны президенту РФ, который принял волевое решение защитить их от украинского нацизма, благодаря чему Запорожская область снова воссоединилась с Россией. "По сути, эти выборы - продолжение референдума прошлого года. Не важно, за какую партию люди голосуют, они выбирают Россию. Единство России выражается в том числе и в многообразии политического спектра", - подчеркнул Рогов. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основной день выборов - 10 сентября.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895361536.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, единый день голосования в россии — 2023