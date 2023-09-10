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В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов - РИА Новости, 10.09.2023
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16:45 10.09.2023 (обновлено: 16:48 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895362528.html
В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов
В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов - РИА Новости, 10.09.2023
В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что стал свидетелем целого ряда случаев, когда... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:45
2023-09-10T16:48
политика
россия
запорожская область
владимир рогов
владимир путин
единый день голосования в россии — 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что стал свидетелем целого ряда случаев, когда избиратели, получая бюллетень, спрашивали, где в нем можно проголосовать за президента РФ Владимира Путина. "Наиболее часто звучащий вопрос, где в бюллетене фамилия Путина, чтобы отдать за него голос. Понятное дело, что представители избирательной комиссии не имеют права подсказывать, где ставить галочку", - сказал Рогов. По его словам, местные жители благодарны президенту РФ, который принял волевое решение защитить их от украинского нацизма, благодаря чему Запорожская область снова воссоединилась с Россией. "По сути, эти выборы - продолжение референдума прошлого года. Не важно, за какую партию люди голосуют, они выбирают Россию. Единство России выражается в том числе и в многообразии политического спектра", - подчеркнул Рогов. Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основной день выборов - 10 сентября.
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политика, россия, запорожская область, владимир рогов, владимир путин, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Владимир Путин, Единый день голосования в России — 2023
В Запорожской области люди хотели проголосовать за Путина, заявил Рогов

Рогов рассказал, как избиратели в Запорожской области искали в бюллетене Путина

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что стал свидетелем целого ряда случаев, когда избиратели, получая бюллетень, спрашивали, где в нем можно проголосовать за президента РФ Владимира Путина.
"Наиболее часто звучащий вопрос, где в бюллетене фамилия Путина, чтобы отдать за него голос. Понятное дело, что представители избирательной комиссии не имеют права подсказывать, где ставить галочку", - сказал Рогов.
По его словам, местные жители благодарны президенту РФ, который принял волевое решение защитить их от украинского нацизма, благодаря чему Запорожская область снова воссоединилась с Россией.
"По сути, эти выборы - продолжение референдума прошлого года. Не важно, за какую партию люди голосуют, они выбирают Россию. Единство России выражается в том числе и в многообразии политического спектра", - подчеркнул Рогов.
Местные выборы впервые проходят в Запорожской области как регионе РФ. На них изберут заксобрание и органы местного самоуправления. Досрочное голосование в регионе стартовало 31 августа, основной день выборов - 10 сентября.
Урны с бюллетенями во время голосования на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента
16:37
 
ПолитикаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВладимир ПутинЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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