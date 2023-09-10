https://ria.ru/20230910/vybory-1895361536.html
Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента
Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента
Явка на выборах в парламент Херсонской области, по данным на 15.00 мск, когда в регионе закрылись территориальные избирательные участки, составила 62,23%,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:37
2023-09-10T16:37
2023-09-10T16:37
политика
херсонская область
единый день голосования в россии — 2023
единая россия
кпрф
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895344030_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_14042770fa43222dd89d08284bb5b71a.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах в парламент Херсонской области, по данным на 15.00 мск, когда в регионе закрылись территориальные избирательные участки, составила 62,23%, сообщила на брифинге председатель регионального избиркома Марина Захарова. "Участие в выборах приняли 62,23% наших избирателей", - сказала Захарова. По ее словам, обработано 12% бюллетеней. "На данный момент лидирует "Единая Россия 74,54%, далее КПРФ 11,4%, ЛДПР - 9,16% и "Справедливая Россия - За правду" на данный момент 3,88%", - сообщила Захарова.
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895344030_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_446604717b9d4b3c2094ffe6f82dfe02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, херсонская область , единый день голосования в россии — 2023, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Херсонская область , Единый день голосования в России — 2023, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента
Явка на выборах в парламент Херсонской области составила 62,23 процента