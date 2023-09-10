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Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента

Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Херсонской области превысила 62 процента

Явка на выборах в парламент Херсонской области, по данным на 15.00 мск, когда в регионе закрылись территориальные избирательные участки, составила 62,23%,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:37

2023-09-10T16:37

2023-09-10T16:37

политика

херсонская область

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 10 сен - РИА Новости. Явка на выборах в парламент Херсонской области, по данным на 15.00 мск, когда в регионе закрылись территориальные избирательные участки, составила 62,23%, сообщила на брифинге председатель регионального избиркома Марина Захарова. "Участие в выборах приняли 62,23% наших избирателей", - сказала Захарова. По ее словам, обработано 12% бюллетеней. "На данный момент лидирует "Единая Россия 74,54%, далее КПРФ 11,4%, ЛДПР - 9,16% и "Справедливая Россия - За правду" на данный момент 3,88%", - сообщила Захарова.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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политика, херсонская область , единый день голосования в россии — 2023, единая россия, кпрф, лдпр