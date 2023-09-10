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Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023
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16:30 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895359595.html
Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы
Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023
Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы
Избирательная система РФ стала максимально открытой и прозрачной во многом благодаря критике Запада: "для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах", РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:30
2023-09-10T16:30
политика
россия
элла памфилова
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательная система РФ стала максимально открытой и прозрачной во многом благодаря критике Запада: "для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах", они выявляли "соринки" в глазах РФ, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Нас много лет Штаты учили. Спасибо. Мы вообще-то многому научились, сделали выводы для себя. Я даже благодарна всем критикам за эти годы. Для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах, все наши соринки все время выявляли. Это держало нас в тонусе. Мы старались доказать, что мы не такие ужасные, как нас пытаются представлять, и много сделали за эти годы, для того чтобы система наша стала максимально открытой и прозрачной", - сказала она в ходе встречи с международными экспертами в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Памфилова еще раз поблагодарила критиков избирательной системы РФ.
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политика, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы

Памфилова: избирательная система РФ стала прозрачной благодаря критике Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательная система РФ стала максимально открытой и прозрачной во многом благодаря критике Запада: "для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах", они выявляли "соринки" в глазах РФ, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
«
"Нас много лет Штаты учили. Спасибо. Мы вообще-то многому научились, сделали выводы для себя. Я даже благодарна всем критикам за эти годы. Для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах, все наши соринки все время выявляли. Это держало нас в тонусе. Мы старались доказать, что мы не такие ужасные, как нас пытаются представлять, и много сделали за эти годы, для того чтобы система наша стала максимально открытой и прозрачной", - сказала она в ходе встречи с международными экспертами в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Памфилова еще раз поблагодарила критиков избирательной системы РФ.
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ПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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