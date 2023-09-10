https://ria.ru/20230910/vybory-1895359595.html

Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы

Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы - РИА Новости, 10.09.2023

Памфилова поблагодарила критиков российской избирательной системы

Избирательная система РФ стала максимально открытой и прозрачной во многом благодаря критике Запада: "для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах", РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:30

2023-09-10T16:30

2023-09-10T16:30

политика

россия

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Избирательная система РФ стала максимально открытой и прозрачной во многом благодаря критике Запада: "для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах", они выявляли "соринки" в глазах РФ, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. "Нас много лет Штаты учили. Спасибо. Мы вообще-то многому научились, сделали выводы для себя. Я даже благодарна всем критикам за эти годы. Для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах, все наши соринки все время выявляли. Это держало нас в тонусе. Мы старались доказать, что мы не такие ужасные, как нас пытаются представлять, и много сделали за эти годы, для того чтобы система наша стала максимально открытой и прозрачной", - сказала она в ходе встречи с международными экспертами в информационном центре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Памфилова еще раз поблагодарила критиков избирательной системы РФ.

https://ria.ru/20230910/vybory-1895337592.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023