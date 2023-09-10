https://ria.ru/20230910/vybory-1895358907.html

Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам

Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам

Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 15.00 мск третьего дня голосования составила 19,7%, при этом с помощью дистанционного... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:28

2023-09-10T16:28

2023-09-10T16:28

политика

архангельская область

единый день голосования в россии — 2023

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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 15.00 мск третьего дня голосования составила 19,7%, при этом с помощью дистанционного голосования в выборах приняли участие почти 90% от общего числа заявившихся, сообщили в Telegram-канале регионального избиркома. "На 15.00 166 181 житель Архангельской области проголосовал традиционным способом – на избирательных участках (19,76%), а с помощью дистанционного электронного голосования – 43 870 (89% от общего числа заявившихся на ДЭГ)", - сообщили в избиркоме. По сведениям избиркома, многие избиратели подходят к процессу голосования творчески – наряжаются в костюмы: на участках были замечены, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, персонажи мультфильмов. А на участке в Виноградовском районе области, например, член избирательной комиссии между делом подтягивалась на перекладине в спортивном зале: "Чем больше подтянешься, тем больше избирателей придет", - подбадривали девушку коллеги. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 17,75%. Однако пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

архангельская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023