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Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам - РИА Новости, 10.09.2023
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16:28 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/vybory-1895358907.html
Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам
Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам
Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 15.00 мск третьего дня голосования составила 19,7%, при этом с помощью дистанционного... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:28
2023-09-10T16:28
политика
архангельская область
единый день голосования в россии — 2023
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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 15.00 мск третьего дня голосования составила 19,7%, при этом с помощью дистанционного голосования в выборах приняли участие почти 90% от общего числа заявившихся, сообщили в Telegram-канале регионального избиркома. "На 15.00 166 181 житель Архангельской области проголосовал традиционным способом – на избирательных участках (19,76%), а с помощью дистанционного электронного голосования – 43 870 (89% от общего числа заявившихся на ДЭГ)", - сообщили в избиркоме. По сведениям избиркома, многие избиратели подходят к процессу голосования творчески – наряжаются в костюмы: на участках были замечены, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, персонажи мультфильмов. А на участке в Виноградовском районе области, например, член избирательной комиссии между делом подтягивалась на перекладине в спортивном зале: "Чем больше подтянешься, тем больше избирателей придет", - подбадривали девушку коллеги. На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 17,75%. Однако пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней.
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политика, архангельская область, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Архангельская область, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах в Архангельской области приблизилась к 20 процентам

Явка на выборах в Архангельской области на 15:00 составила 19,7 процента

© Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТабло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
© Кирилл Каллиников
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Табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России
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МУРМАНСК, 10 сен – РИА Новости. Явка на выборах депутатов Архангельского законодательного собрания на 15.00 мск третьего дня голосования составила 19,7%, при этом с помощью дистанционного голосования в выборах приняли участие почти 90% от общего числа заявившихся, сообщили в Telegram-канале регионального избиркома.
«
"На 15.00 166 181 житель Архангельской области проголосовал традиционным способом – на избирательных участках (19,76%), а с помощью дистанционного электронного голосования – 43 870 (89% от общего числа заявившихся на ДЭГ)", - сообщили в избиркоме.
По сведениям избиркома, многие избиратели подходят к процессу голосования творчески – наряжаются в костюмы: на участках были замечены, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик, персонажи мультфильмов. А на участке в Виноградовском районе области, например, член избирательной комиссии между делом подтягивалась на перекладине в спортивном зале: "Чем больше подтянешься, тем больше избирателей придет", - подбадривали девушку коллеги.
На аналогичных выборах в 2018 году явка на это же время составила 17,75%. Однако пять лет назад голосование проходило в течение одного дня, в этом году избиратели могли воспользоваться своим правом в течение трех дней.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаАрхангельская областьЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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