https://ria.ru/20230910/vybory-1895357196.html
В ЛНР закрыли избирательные участки
В ЛНР закрыли избирательные участки - РИА Новости, 10.09.2023
В ЛНР закрыли избирательные участки
Избирательные участки прекратили работу в Луганской Народной Республике в 16.00, общая явка на выборах составила 72,53% заявила на брифинге заместитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:21
2023-09-10T16:21
2023-09-10T16:22
политика
луганская народная республика
единый день голосования в россии — 2023
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леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 10 сен - РИА Новости. Избирательные участки прекратили работу в Луганской Народной Республике в 16.00, общая явка на выборах составила 72,53% заявила на брифинге заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская."Вот и завершилось наше голосование в 16.00. Все прошло штатно, на сегодняшний день без происшествий. Итоговая явка составила 72,53%", - сказала Сумская.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы организовали и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.В Луганской Народной Республике выбирают Народный совет. Количество мандатов - 50. В выборах участвуют партии "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди", КПРФ. В республике также организуют выборы представительных органов муниципальных образований. Глава Луганской Народной Республики также будет избран через голосование в парламенте после завершения выборного процесса. Сейчас временно обязанности главы исполняет Леонид Пасечник.
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Политика, Луганская Народная Республика, Единый день голосования в России — 2023, Донецкая Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Госдума РФ, Единая Россия, ЛДПР
В ЛНР закрыли избирательные участки
Общая явка на выборах в ЛНР составила 72,53%