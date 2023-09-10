https://ria.ru/20230910/vybory-1895355579.html

Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов

Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023

Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов

Более 2 миллионов 849 тысяч избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье на 15.00, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T16:13

2023-09-10T16:13

2023-09-10T16:29

политика

московская область (подмосковье)

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2 миллионов 849 тысяч избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье на 15.00, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."Что касается явки избирателей на 15.00 на участках для голосования у нас приняло участие 2 849 645 наших избирателей, что составляет в процентном соотношении 50,78%", - сказал Березкин журналистам."За сегодняшний день, 10 сентября, Единый день голосования, в ИКМО подано 39 обращений, это очень незначительное количество, однако же на каждое из них мы внимательно реагируем и рассматриваем", - отметил Березкин.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

московская область (подмосковье)

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2023

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политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023