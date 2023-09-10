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Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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16:13 10.09.2023 (обновлено: 16:29 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/vybory-1895355579.html
Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов
Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов
Более 2 миллионов 849 тысяч избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье на 15.00, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T16:13
2023-09-10T16:29
политика
московская область (подмосковье)
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2 миллионов 849 тысяч избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье на 15.00, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин."Что касается явки избирателей на 15.00 на участках для голосования у нас приняло участие 2 849 645 наших избирателей, что составляет в процентном соотношении 50,78%", - сказал Березкин журналистам."За сегодняшний день, 10 сентября, Единый день голосования, в ИКМО подано 39 обращений, это очень незначительное количество, однако же на каждое из них мы внимательно реагируем и рассматриваем", - отметил Березкин.
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политика, московская область (подмосковье), единый день голосования в россии — 2023
Политика, Московская область (Подмосковье), Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборы в Подмосковье превысила 50 процентов

Мособлизбирком: явка на выборы в Подмосковье составила 50,78 процента

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями на выборах
Урна с бюллетенями на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Урна с бюллетенями на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Более 2 миллионов 849 тысяч избирателей очно проголосовали на участках в Подмосковье на 15.00, сообщил глава Мособлизбиркома Илья Березкин.
"Что касается явки избирателей на 15.00 на участках для голосования у нас приняло участие 2 849 645 наших избирателей, что составляет в процентном соотношении 50,78%", - сказал Березкин журналистам.
"За сегодняшний день, 10 сентября, Единый день голосования, в ИКМО подано 39 обращений, это очень незначительное количество, однако же на каждое из них мы внимательно реагируем и рассматриваем", - отметил Березкин.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
01:01
 
ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Единый день голосования в России — 2023
 
 
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